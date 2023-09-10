台北酷課雲「國中地理」全新動畫影片　9月52部免費看

▲台北酷課雲推出「國中地理」全新動畫影片。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新學期剛開始，台北市教育局宣布今年9月起將陸續在「台北酷課雲」線上學習平台新增逾200部影片，涵蓋國小到高中的數理課程，以及國中社會學科，平台也首度針對社會學科地理科推出系統化學習影片，9月份將有52部國中地理科影片上線，內容將涵蓋國中7、8年級上學期學習單元，提供學生自主學習，克服各種學習難題。

台北市教育局指出，酷課雲112年全新製作地理科動畫影片，9月將提供52部國中地理科動畫，目前已有26部上線，尤其是國中生最困擾的「位置表達」、「經度與時區」、「全球氣候類型」，這類需要計算或是較為抽象的知識章節，透過圖像視覺引導，以及動畫呈現方式，讓學生可以從動畫中更迅速理解其知識概念及應用。

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北市教育局表示，酷課雲針對國中全年段數學、理化，生物及地科的學習影片皆已全數完備，不論是作為升國中的預習、或是升高中複習遺忘的知識點，酷課雲皆已做好全面支援。

北市教育局說，目前學科畫影片每月平均觀看次數逾46萬次，以高中化學及國中生物最受學生歡迎，其中又以國七生物「細胞的構造與功能」這部影片觀看人次最多，亦最多學生留言討論，國八理化的「元素週期表」影片暫居第二，內容淺顯易懂，幫助學生輕鬆理解及記憶原子序，深受學生好評。

此外，台北酷課雲將與Hahow好學校合作，今年12月起，學生可透過酷課雲首頁免費修讀Hahow好學校課程，內容涵蓋商業、設計、科技、語言、生活等領域，歡迎訂閱台北酷課雲YouTube頻道，搶先獲得更多學科影片資訊。