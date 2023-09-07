北市動物園門票擬調漲！民眾喊支持　園方：爭取保育員加給獎金





▲台北市立動物園門票將調漲，網友一面倒支持，還呼籲園方幫保育員加薪。（圖／台北市立動物園提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立動物園門票將從全票60元調整為100元，預計明年 2月1日實施。不過，調漲消息傳出，即便漲幅高達66%，網竟一面倒喊支持，甚至說「還可以多漲一點」。對此動物園長諶亦聰今（7日）表示，感謝網友和民眾支持，除了提高門票外，也已向中央爭取保育員危險加給和保育獎金。

台北市教育局昨通過動物園門票調漲案，調漲後非台北市民全票漲至100元、台北市民維持60元，優待票則全面從30元調漲至50元，遊客列車仍維持5元、教育中心維持全票20元；免票對象不變，包括6歲以下兒童、65以上長者、北市國小學童、身障者等均免費。

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動物園門票調漲傳出，網友卻一面倒喊支持，網友說「難得有東西調漲卻讓我感到開心的」、「100很便宜了，有的莫名其妙景點票還要3、400元」、「才100元，還可以再貴一點」、「給員工跟動物好一點的環境，我願意買單」、「支持漲價，也給動保員調個薪吧」。

園長諶亦聰表示，感謝網友和民眾支持，動物園人事成本光一年就要兩億五千萬元，目前門票收入僅一億多元，預估票價調漲後，動物園一年門票收入將增加5400萬元，雖然門票收入是直接入市庫，但希望市府能在經費提供更充裕的調度，讓園內動物和員工福利可以更往前邁進。

諶亦聰說，除了提高門票外，動物園保育員薪資更是已經凍漲30年，薪水上限約3.5萬元，卻面臨高風險的工作環境，不時傳出遭動物咬傷事故或其他工作意外，因此，已向中央申請提高危險職務加給、增訂保育獎金兩案，目前正在行政院、教育部審議中，希望能獲准通過，讓園內同仁有更好的福利待遇。

▲台北市立動物園保育員不時傳出遭動物咬傷事件，園方爭取危險加給。（圖／台北市立動物園提供）