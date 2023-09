棕熊直播突現神秘男子！拇指朝下對鏡頭狂喊　觀眾一看秒懂：快救人

▲美國網友在看棕熊直播時,竟意外救了一名迷路男子。(圖/翻攝自推特)

美國一名男子日前在阿拉斯加的國家公園徒步旅行時意外失蹤。幸運的是,男子機警地透過直播園內棕熊動態的鏡頭求救,才終於被帶回安全地帶。

據BBC報導,卡特邁國家公園(Katmai National Park) 是美國最偏遠的公園之一,園內沒有任何手機訊號,旅人也只能靠著乘坐飛機或船隻入園。卡特邁國家公園的棕熊遠近馳名,園方每年還會舉辦「胖熊周」,讓民眾投票選出最胖的棕熊。

本周,當棕熊愛好者進入實時直播園內棕熊狀況的explorer.org時,意外發現鏡頭出現了一名狀似痛苦的徒步旅行者,而這名男子還不斷比出「大拇指向下」的求救手勢。雖然直播的影片沒有音源訊號,但懂得唇語的觀眾表示,這名男子似乎正對著鏡頭不斷重複「迷路」和「救我」的字眼。

