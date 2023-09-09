新墨西哥州槍擊頻傳！　州長宣佈「30天槍枝禁令」面臨憲法挑戰

▲新墨西哥州州長葛麗森（Michelle Lujan Grisham）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國新墨西哥州今年已發生多起槍擊案，造成數名未成年孩童死亡，州長葛麗森發布緊急命令，禁止民眾出入公共場所時攜帶槍枝，禁令將維持30天，但目前此禁令受到多方質疑。

根據《美聯社》報導，葛麗森（Michelle Lujan Grisham）宣佈，新墨西哥州西北部阿爾伯克基市（Albuquerque）與周圍市區的民眾，禁止攜帶槍枝至公共區域。據了解，這項禁令被列為緊急公共衛生命令，適用於城市的人行道、公園和大多數的公共場所，不論公開或私下攜帶都將被禁止，預計命令將維持30天。

此限制不包含警察和有執照的保安人員，射擊場和槍枝販售商店仍可進行運送，前提是槍枝必須安裝板機鎖或有安全箱放置，使其無法發射。州長發言人斯威妮（Caroline Sweeney）表示，違規者將面臨民事處罰和高達5000美元的罰款。

民主黨籍的葛麗森在聲明中表示，「當新墨西哥人害怕進入人群、害怕送孩子上學、害怕看棒球比賽，當他們的權力隨時會受到暴力威脅時，這就是一大錯誤。」不過，這項禁令恐將面臨法律挑戰，而且也並非所有執法官員都支持此禁令。

阿爾伯克基市所在的伯納利歐郡（Bernalillo County）警長艾倫（John Allen）在聲明中指出，他對該命令持保留意見，但會與地方當局合作解決槍枝暴力問題，「雖然我理解這件事的急迫性，但這項臨時禁令挑戰了憲法基礎，而我曾宣示要維護憲法。」

新墨西哥州共和黨籍參議員巴卡（Greg Baca）同樣反對這項禁令，「當孩子被殺害、兇手依舊逍遙法外，州長應該怎麼做？她選擇以違反憲法的槍枝禁令來針對守法的公民。」

阿爾伯克基市過去幾個月間發生多起槍擊事件，受害者大多是未成年的孩童，包含上星期在小聯盟球場外，因路怒事件被開槍擊中的11歲男童，還有上個月有一名5歲女童在露營拖車內睡覺時，遭4名青少年持槍擊中頭部身亡。