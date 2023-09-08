基本工資連8漲！蔡英文達成任內年年調薪：落實照顧基層勞工承諾

記者陳家祥／台北報導

勞動部8日召開基本工資審議會，拍板明年基本工資確定連八漲，調漲至27,470元。對此，總統蔡英文晚間表示，這是在她任內，連續8年調升基本工資。政府盡力落實照顧基層勞工的承諾，也達成年年調升基本工資的目標。

「基本工資連續8年調升！當勞工朋友的後盾，共享經濟成長的果實。」蔡英文表示，基本工資審議委員會今天決議，每月基本工資從26,400元調整為27,470元；每小時基本工資從176元調整為183元。經勞動部報行政院核定後，將會從明年1月開始生效。

蔡英文說，這也是在她任內，連續8年調升基本工資。政府盡力落實照顧基層勞工的承諾，也達成年年調升基本工資的目標。

除了調升基本工資外，蔡英文說，過去7年多來，政府也積極調整台灣的經貿體質讓台灣在三年疫情和疫後全球經濟放緩的挑戰下，經濟依然穩健成長，從2016年到2022年，台灣平均經濟成長率是百分之3.4，高於全球平均；而這也是全體台灣人民共同打拚的成果。

「我們希望讓全民共享經濟成長的果實，也讓廣大勞工和年輕朋友，得到更完善的支持。」蔡英文表示，因此，從今年初開始，善用疫後特別條例預算，幫助中小企業升級轉型。每年減免私立大專學雜費3.5萬元，也將在明年2月的新學期實施，高中職也將全面免學費。

蔡英文表示，政府也推出TPASS通勤月票，減少通勤族的交通負擔。另外，政府也提供「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，以及青年和中產以下用戶的貸款利息補貼。

蔡英文強調，從生活各面向的減壓政策，到調升基本工資，我們的目標，就是希望提供更全面的社會支援，給人民更溫暖的照顧，也給我們的年輕朋友和下一代，一個更好的台灣。