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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱邀柯喝咖啡會覺得被藍白邊緣？　郭台銘：我只跟候選人喝咖啡

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫繼拋出責任內閣制，被視為向民眾黨2024總統參選人柯文哲遞橄欖枝、開啟「藍白合」契機後，朱今（8日）稱自己和柯在公共政策、政府體制乃至於兩岸關係上有些共同點，希望近日能夠會面，坐下來喝咖啡。對此，已宣布參選的鴻海創辦人郭台銘晚間表示，黨意大於民意是錯的，「今天喝咖啡，不是黨主席喝咖啡，對不起，大家搞錯了，我只跟候選人喝咖啡」。

朱立倫8日上午受訪表示，在野政黨本就有一些共同理念，相信和柯文哲對公共政策到未來政府體制，甚至到兩岸關係上，的確有些共同合作的機會，希望可以跟柯好好討論。對於是否會與柯文哲「喝咖啡」？朱說，「我想只要基於共同理念、共同政策討論，還有對於兩岸關係、未來政府一致的話，隨時都歡迎」。

郭台銘8日晚間在臨江街夜市受訪時，被問及朱立倫主動說要跟柯文哲喝咖啡，會否決的被藍白邊緣化？郭台銘表示，民意大於黨意，今天他到臨江街夜市，「我不問顏色，我問民意」，看到年輕人，甚至外國人都蠻支持他，讓他覺得很欣慰。

郭台銘提及，黨意大於民意是錯的，是民意永遠大於黨意；這次沒有里長感陪他逛夜市，他一個人來走，沒有受到任何禮遇接待，但人潮沒有減少，自己花不到幾百塊，除把自己吃飽外，還交了很多新朋友、照了很多找片，而這就是民意，「我傾聽民意」。郭強調，「今天喝咖啡，不是黨主席喝咖啡，對不起，大家搞錯了，我只跟候選人喝咖啡」，只有候選人提出政見能代表民意、代表主流民意。

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