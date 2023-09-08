拒配合調查　川普前顧問納瓦洛遭判藐視國會罪

▲前白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國前總統川普執政時的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）今天因違抗聯邦眾議院調查2021年國會大廈遇襲案的委員會所發出的傳票，遭判藐視國會罪名成立。

路透社報導，川普支持者2021年1月6日闖入國會大廈抗議，企圖推翻川普2020年敗選的結果，眾議院隨後成立特別委員會調查這起暴動事件。納瓦洛拒絕作證或向這個由民主黨主導的委員會交出相關文件後，12人組成的陪審團裁定他兩項藐視國會罪成立。

納瓦洛成了第2個因藐視這個委員會被判有罪的川普親近幕僚。在川普執政期間，對中國政策採取強硬立場的納瓦洛曾就貿易議題向他提出建言，也對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫任務小組給過意見。

川普前幕僚巴農（Steve Bannon）去年因同樣違抗傳票遭判藐視國會罪，判處4個月有期徒刑，如今仍在上訴階段。

納瓦洛在審訊前表示，由於川普曾援引行政特權，他不必遵從傳票要求。行政特權是指一項保護某些行政部門紀錄和通訊不被披露的法律原則。

不過聯邦地區法院法官梅塔（Amit Mehta）裁定納瓦洛不能以此作為辯護理由，認為被告並未提供證據證明川普正式援引行政特權來回應傳票。辯護律師伍德華（Stanley Woodward）辯稱納瓦洛未能遵從可能是個意外或弄錯。

陪審團審議大約5小時後，身穿深色西裝和紅色領帶的納瓦洛在判決宣讀時，看起來沒有明顯的反應。他的律師表示他會上訴。

納瓦洛在法院外告訴媒體：「法官梅塔裁定我不能在此案以行政特權作為辯護理由的當下，一切就已成定局。」

每項罪名可處30天到1年有期徒刑，以及最高10萬美元罰款。判刑日期定在明年1月12日。

納瓦洛表示，他沒有請川普作證是因為這位在2024年共和黨總統提名呼聲最高的人，正在「在3個不同的司法管轄區對抗4項不同的起訴。我們選擇不走此路」。