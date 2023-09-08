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G20峰會明登場！俄烏戰爭措辭喬不攏　聯合公報恐難產

▲▼ G20峰會將於9日至10日在印度新德里舉行。（圖／路透）

▲ G20峰會將於9日至10日在印度新德里舉行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

二十大工業國（G20）峰會9日將於印度新德里登場，成員國領袖8日陸續抵達。據報各國談判代表對多數議題皆取得進展，但對俄烏戰爭相關措辭意見不一，會後是否能發表聯合公報仍是未知數。

《路透》報導，為確保為期2天的峰會順利進行，印度政府拆除新德里街道上的貧民窟，驅趕猴子及流浪狗，中心商業區的企業、辦公室及學校也關閉，將擔任輪值主席國及舉辦峰會視為展現印度經濟快速增長及在地緣政治秩序中地位上升的機會。

這將是有史以來在印度舉辦的最高層級會議，包括美國總統拜登、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏、沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed Bin Salman）及日本首相岸田文雄都確定參加。

然而，這場峰會恐怕因對俄烏戰爭的分歧而偏離軌道，影響糧食安全、債務危機及合作應對氣候變遷等議題進展。且會議預計由西方及其盟友主導，中國國家主席習近平將缺席，俄羅斯總統普丁也不出席。

▲▼ G20峰會將於9日至10日在印度新德里舉行。（圖／路透）

▲ 莫迪政府將這場峰會視為展現印度經濟快速增長的機會。（圖／路透）

據《金融時報》7日報導，英國首相蘇納克將在會議上敦促印度總理莫迪，呼籲俄羅斯停止侵烏並利用其影響力幫助結束戰爭。

然而，印度擔任G20輪值主席國以來，因其對俄烏戰爭的強硬立場，今年至今的所有部長級會議皆未能發布聯合公報。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在總統拜登抵達新德里以前表示，華府願意與印度合作，「努力起草一份能夠成功解決這項問題的公報」，但這將是一項挑戰。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）也坦言，很難預測各國領袖是否會就公報達成共識，但歐盟將支持印度對此的努力。

4名印度政府消息人士透露，G20談判代表在多數問題上取得進展，但主要癥結點在於各國領袖對戰爭的措辭。西方國家希望強烈譴責俄國入侵，並以此做為同意新德里宣言的條件。但印度已經表明，G20譴責俄國入侵影響的同時，也應反映莫斯科及北京認為G20並非地緣政治場合的觀點。

此外，G20對合作應對氣候變遷也存在分歧，對於承諾逐步減少使用化石燃料、提高可再生能源目標及減少溫室氣體排放等問題意見不一。

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