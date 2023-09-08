99購物必買整理！衛生紙、人氣美食只要9元　Apple舊機也有限時下殺

▲東森購物網ETmall推出「99就降買」大促，滿萬送千等超多優惠活動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

物價飆漲，民眾想省錢為手邊日用品補貨的話，可把握明天（9/9）的99購物節，電商在主活動這天大打民生用品、3C家電等各式各樣商品促銷之外，還有超殺的限時降價，其中9元就能買到衛生紙、人氣美食，非常划算，買Apple舊機也有下殺、三星Galaxy S23 Ultra則是現省近9千，入手高單價品可趁這檔搶購，另外，搶到9/9的限定加碼好康，還能幫荷包賺到多重優惠。

迎接99購物節，東森購物網ETmall「99就降買」，主打眾多夯品下殺5折起，包括舒潔抽取式衛生紙箱購限時特惠799元、輕薄筆電Lenovo IdeaPad 3i優惠價15,990元、LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露小黑瓶100ml只要2,720元再送7ml，眾多夯品下殺5折起，搭配全站消費滿萬送千、週二會員日滿額再加碼送100、信用卡及第三方支付最高回饋9,900元，荷包可以更省。指定全家超商取件登記送大杯冰拿鐵，累計兩筆訂單加碼再抽AirPods Pro。

蝦皮購物9/9當天0點起開賣百樣夯品下殺9元起，此次釋出的特殺清單中，推薦日用品必搶倍潔雅 蝦皮聯名衛生紙、MIHONG米鴻生醫 高效益生菌，只要9元銅板價即可補貨，但數量有限，要搶要快；另祭出全站85折券、商城85折券、商城指定品類88折券，最高現省5,000元，例如Roborock S8 Pro Ultra掃地機器人原價66,999元，優惠價格搭配商城指定品類88折券最高再折5千元，只要32,383元。9/9再加碼前2,000位下單者，即享新光影城免費爆米花兌換券，下滿9單再抽免費清空購物車。

▲▼倍潔雅 蝦皮聯名衛生紙、MIHONG 高效 益生菌 + 酵素，9/9限時優惠價9元。（圖／蝦皮購物提供）

momo除了精選眾多話題夯品推出限時優惠，萬件人氣商品直降3折起，這波還強打4大限定好康，9/9全站加碼最高回饋30%，解鎖指定任務再抽SAMSUNG 38萬大禮包；9/9至9/12凡下單滿999元加碼抽最新iPhone；9/9累積消費滿額，登記送麻古茶坊蜜桃奶茶，共有5,000名奶茶控可免費嘗鮮，9/10至9/12接棒送白蘭氏葉黃素凍；9/10至9/12推「瓜分66萬獎金」助攻下單。

瞄準吃貨，樂天市場站上熱門美食店家的銅板美食9元起優惠，包含台酒、旺旺、盛香珍、每日優果、摩斯、連珍、香帥、果貿吳媽家等人氣品牌，像是香帥芋泥推筒蛋糕、台酒烏醋乾麵、盛香珍走吧堅果、每日優果梅粉葡萄乾通通下殺10元有找，精選乾杯聯名「極炙豪華和牛燒肉組」、海鮮控推薦「中秋超值豪華海鮮組」等中秋夯肉必備肉品滿988折160。此外，還聯合屈臣氏推出一日限定全店85折，滿888領券再折100，愛買線上購物祭出滿999領券折99。

▲▼香帥芋泥推筒蛋糕、台酒烏醋乾麵，特價只要9元。（圖／樂天市場提供）

蘋果新機發表前，Yahoo奇摩購物祭出Apple全系列商品下殺活動，也為99購物節進行最後買氣衝刺，其中iPhone 14限時狂降2,901元、AirPods Pro 2比官網再便宜610元，2023新品MacBook Air折扣2,145元，偏好舊機款的果粉，可趁此波優惠下手。Yahoo奇摩超級商城則推感謝祭活動全場1折起，也有精省推薦，例如三星旗艦級Galaxy S23 Ultra現省近9千、3萬2有找再送配件保健組、LG 65吋4K電視大降破萬元，不到2萬8，想換新機的人不妨參考看看。