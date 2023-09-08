　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

99購物必買整理！衛生紙、人氣美食只要9元　Apple舊機也有限時下殺

東森購物網「99就降買」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall推出「99就降買」大促，滿萬送千等超多優惠活動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

物價飆漲，民眾想省錢為手邊日用品補貨的話，可把握明天（9/9）的99購物節，電商在主活動這天大打民生用品、3C家電等各式各樣商品促銷之外，還有超殺的限時降價，其中9元就能買到衛生紙、人氣美食，非常划算，買Apple舊機也有下殺、三星Galaxy S23 Ultra則是現省近9千，入手高單價品可趁這檔搶購，另外，搶到9/9的限定加碼好康，還能幫荷包賺到多重優惠。

迎接99購物節，東森購物網ETmall「99就降買」，主打眾多夯品下殺5折起，包括舒潔抽取式衛生紙箱購限時特惠799元、輕薄筆電Lenovo IdeaPad 3i優惠價15,990元、LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露小黑瓶100ml只要2,720元再送7ml，眾多夯品下殺5折起，搭配全站消費滿萬送千、週二會員日滿額再加碼送100、信用卡及第三方支付最高回饋9,900元，荷包可以更省。指定全家超商取件登記送大杯冰拿鐵，累計兩筆訂單加碼再抽AirPods Pro。

蝦皮購物9/9當天0點起開賣百樣夯品下殺9元起，此次釋出的特殺清單中，推薦日用品必搶倍潔雅 蝦皮聯名衛生紙、MIHONG米鴻生醫 高效益生菌，只要9元銅板價即可補貨，但數量有限，要搶要快；另祭出全站85折券、商城85折券、商城指定品類88折券，最高現省5,000元，例如Roborock S8 Pro Ultra掃地機器人原價66,999元，優惠價格搭配商城指定品類88折券最高再折5千元，只要32,383元。9/9再加碼前2,000位下單者，即享新光影城免費爆米花兌換券，下滿9單再抽免費清空購物車。

蝦皮購物「9.9超級購物節」9元夯品（圖／蝦皮購物提供）

▲▼倍潔雅 蝦皮聯名衛生紙、MIHONG 高效 益生菌 + 酵素，9/9限時優惠價9元。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物「9.9超級購物節」9元夯品（圖／蝦皮購物提供）

momo除了精選眾多話題夯品推出限時優惠，萬件人氣商品直降3折起，這波還強打4大限定好康，9/9全站加碼最高回饋30%，解鎖指定任務再抽SAMSUNG 38萬大禮包；9/9至9/12凡下單滿999元加碼抽最新iPhone；9/9累積消費滿額，登記送麻古茶坊蜜桃奶茶，共有5,000名奶茶控可免費嘗鮮，9/10至9/12接棒送白蘭氏葉黃素凍；9/10至9/12推「瓜分66萬獎金」助攻下單。

瞄準吃貨，樂天市場站上熱門美食店家的銅板美食9元起優惠，包含台酒、旺旺、盛香珍、每日優果、摩斯、連珍、香帥、果貿吳媽家等人氣品牌，像是香帥芋泥推筒蛋糕、台酒烏醋乾麵、盛香珍走吧堅果、每日優果梅粉葡萄乾通通下殺10元有找，精選乾杯聯名「極炙豪華和牛燒肉組」、海鮮控推薦「中秋超值豪華海鮮組」等中秋夯肉必備肉品滿988折160。此外，還聯合屈臣氏推出一日限定全店85折，滿888領券再折100，愛買線上購物祭出滿999領券折99。

樂天市場99購物祭銅板美食9元起（圖／樂天市場提供）

▲▼香帥芋泥推筒蛋糕、台酒烏醋乾麵，特價只要9元。（圖／樂天市場提供）

樂天市場99購物祭銅板美食9元起（圖／樂天市場提供）

蘋果新機發表前，Yahoo奇摩購物祭出Apple全系列商品下殺活動，也為99購物節進行最後買氣衝刺，其中iPhone 14限時狂降2,901元、AirPods Pro 2比官網再便宜610元，2023新品MacBook Air折扣2,145元，偏好舊機款的果粉，可趁此波優惠下手。Yahoo奇摩超級商城則推感謝祭活動全場1折起，也有精省推薦，例如三星旗艦級Galaxy S23 Ultra現省近9千、3萬2有找再送配件保健組、LG 65吋4K電視大降破萬元，不到2萬8，想換新機的人不妨參考看看。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／強烈雨帶夜襲「這縣市」　市區慎防淹水
SOD真人版！人妻趁老公入睡直播　遭變態公公「磨蹭襲胸」
快訊／美國男籃世界盃冠軍夢碎！　德國7連勝闖最終決賽
鬼門關10大禁忌一次看　2字說了恐「勾勾纏」
技師曝基泰「地下挖11.95公尺」逃審　建管處證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

99購物必買整理！衛生紙、人氣美食只要9元　Apple舊機也有限時下殺

美式賣場衛生紙特價搶翻天　網友：還有另一款隱藏甜品偷降價

99購物節　東森購物網運動按摩器材品牌下殺5折起

Mortlach慕赫200週年台灣首場實體特展《慕態》 　兩大沉浸式體驗空間邀酩家探索六大品牌精神

全聯獨賣故宮聯名水餃！還有必比登名店「雙月」免排隊在家煮

大份量、百元有找！超商「3款懷舊便當」來了　一份爽嗑雙主菜

超商限定「好神公仔」第2彈來了！　超實用杯塞、擴香石一次收

【廣編】家樂福從i開始9／9、10影響力市集華山登場　免費逛攤位看表演挺永續

吃得到整塊起司！中秋限定「韓式烤五花比薩」來了　還加蛋沙拉

【廣編】棒球迷、旅日族別錯過！樂天旅遊攜手桃猿棒球擊出優惠全壘打

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

聰明邊牧鑽沙發下玩躲貓貓　媽走進...牠尾巴狂搖露餡XD

99購物必買整理！衛生紙、人氣美食只要9元　Apple舊機也有限時下殺

美式賣場衛生紙特價搶翻天　網友：還有另一款隱藏甜品偷降價

99購物節　東森購物網運動按摩器材品牌下殺5折起

Mortlach慕赫200週年台灣首場實體特展《慕態》 　兩大沉浸式體驗空間邀酩家探索六大品牌精神

全聯獨賣故宮聯名水餃！還有必比登名店「雙月」免排隊在家煮

大份量、百元有找！超商「3款懷舊便當」來了　一份爽嗑雙主菜

超商限定「好神公仔」第2彈來了！　超實用杯塞、擴香石一次收

【廣編】家樂福從i開始9／9、10影響力市集華山登場　免費逛攤位看表演挺永續

吃得到整塊起司！中秋限定「韓式烤五花比薩」來了　還加蛋沙拉

【廣編】棒球迷、旅日族別錯過！樂天旅遊攜手桃猿棒球擊出優惠全壘打

快訊／發慰問金夾帶「合建意向書」　基泰晚間緊急回應

快訊／「強烈雨帶」夜襲台南！雨勢再增強　市區慎防淹水

基泰凌晨悄刪「1資訊」　網見這串數字全怒了

旺旺保「關禁閉」又加列注意股！　6日漲逾3成

林昀儒橫掃日本好手！首闖亞錦賽男單4強　本屆第3面獎牌到手

勞力士收購寶齊萊未來未知　先做自己推台北與台中特別版錶

李子維變乞丐維！韓版《想見你》開播　安孝燮「長髮蓄鬍」網崩潰

CFMOTO春風「Papio XO-1狒狒輕檔」競賽版亮相！外觀、配備皆升級

桃園女高中生上網交友遇狼爪！求助崩潰哭了：想封鎖又怕被打

威能帝節奏很Match　李凱威反方向開轟：有一點懷疑

消費熱門新聞

限時3天！超商霜淇淋買1送1

速食店炸雞桶下殺73折爽吃13天！

快搶！維力炸醬麵結合故宮Open Data　用明青花瓷碗吃泡麵太享受　

速食店「比薩買1送3」爽吃11天！

超商限定開賣「寶可夢快組版模型」

全聯獨賣故宮聯名水餃！還有必比登名店在家吃

買1送1必搶！全台通路優惠懶人包

超商「9大品項買1送1」限時3天搶

美式賣場也辦婦幼展？爸媽口耳相傳進場「囤貨」攻略

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

麥克雞塊口感差很大　業者證實了

只有4天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝

超商3款懷舊便當百元有找、大份量！

美式賣場衛生紙特價搶翻天　網友：還有另一款隱藏甜品偷降價

更多熱門

相關新聞

東森購物網運動按摩器材品牌下殺5折起

東森購物網運動按摩器材品牌下殺5折起

迎接99購物節，東森購物網ETmall 運動休閒館推出「初秋盛會」，9/8～9/19各大知名健身按摩器材品牌包括輝葉、高島、Panasonic、Healthpit、健康老施、Lifegear祭出5折起優惠活動，此外，Adidas品牌全館6折起，Bodygreen更回饋8%樂透金，99購物節估計將可為業績成長推升到25%。

99購物節補貨夯品公開　口罩賣出近55萬個

99購物節補貨夯品公開　口罩賣出近55萬個

限時5天！超商取貨就送「7元購物金」

限時5天！超商取貨就送「7元購物金」

毛孩99購物節！東森購物網推薦超值寵物商品

毛孩99購物節！東森購物網推薦超值寵物商品

電商99購物節開跑　9/9熱銷強品最低9元起

電商99購物節開跑　9/9熱銷強品最低9元起

關鍵字：

99購物節網購電商省錢好康回饋

讀者迴響

熱門新聞

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

包小柏女兒骨灰隨身帶

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

獨／ KID《玩很大》受傷坐輪椅回國

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面