99購物節　東森購物網運動按摩器材品牌下殺5折起

▲迎接99購物節，東森購物網ETmall 運動休閒館推出「初秋盛會」。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

現代人外食比例高，加上消費者越來越重視身材管理，帶動運動休閒商品的買氣，包括運動器材、按摩器材今年銷售成長近15%。迎接99購物節，東森購物網ETmall 運動休閒館推出「初秋盛會」，9/8～9/19各大知名健身按摩器材品牌包括輝葉、高島、Panasonic、Healthpit、健康老施、Lifegear祭出5折起優惠活動，此外，Adidas品牌全館6折起，Bodygreen更回饋8%樂透金，99購物節估計將可為業績成長推升到25%。

東森購物網觀察統計數據發現，今年運動器材銷量排名，有氧訓練類以跑步機、健走機、飛輪車、無線跳繩、律動機熱門，肌力訓練類則以健腹輪銷售最佳，業績成長50%，其中，「川字腹肌」成為熱門關鍵字，其次熱銷產品還有啞鈴組、瑜珈墊，運動防護類則是護膝、護腕。運動按摩產品的銷售，在今年父親節期間已有一波買氣，最受歡迎的品項包括拉筋板、筋頸、按摩貼、按摩枕、按摩槍、按摩椅及泡腳機。

▲根據東森購物網統計，今年運動器材銷量排名，肌力訓練類以健腹輪銷售最佳，其中還觀察到「川字腹肌」成為熱門關鍵字。

看準99購物節商機，東森購物網ETmall全站網羅超過上萬款健身、按摩器材，優惠下殺5折起，9/8～9/19活動期間推出運動休閒館「初秋盛會」，按摩椅輝葉推出下單送吸塵器，WULA超有力小沙發按摩椅，原價39,999元，優惠下殺7折，只要27,999元，商務艙PLUS零重力按摩椅，原價59,900元，優惠價42,900元；高島按摩椅則是下單再享最高折扣5,000元，推薦商品如高島貴族按摩椅君爵版，活動優惠價52,888元，高島愛舒服iFlux小沙發，活動優惠價35,888元；其他推薦商品Wonder Core 2 全能塑體健身機強化升級版，活動優惠價2,580元，Adidas複合滾筒健腹輪，活動優惠價價1,980元，Adidas 彈力纏繞式訓練護腕，活動優惠價600元，此外，WORLD EAGLE品牌在99購物節期間還推出選手級高爾夫球具特惠。

▲高島按摩椅下單再享最高折扣5,000元優惠活動。

▲Wonder Core 2 全能塑體健身機強化升級版，活動優惠價2,580元。

▲Adidas複合滾筒健腹輪，活動優惠價1,980元。

近年樂齡健身風潮崛起，年輕人除了自我健身，運動按摩器材也成為送給父母的禮物選項之一，趁99購物節的好康優惠入手選購心儀產品，為自己和家人帶來更多的舒適和健康。另外，東森購物網ETmall於9月份推出「限時扭一扭」活動，簽到試手氣抽東森幣，100%中奬率，即抽即折。