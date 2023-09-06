毛孩99購物節！東森購物網推薦超值寵物商品　東森幣折抵10%

▲毛孩的99購物節！東森購物網推薦超值寵物商品，9/5～9/12限時開跑！

消費中心／台北報導

現在越來越多人飼養寵物，也衍生出很多商機，寵物市場銷售額去年就創下將近千億元，4年內快速成長了46％。看準寵物商機，再加上被視為雙11網購前哨戰的99購物節已經開打，東森購物網ETmall推出「99購物節-寵物森友會」，9/5～9/12限時開跑，寵物館全館東森幣最高折抵10%及加碼10%東森幣回饋，9月份消費滿3,999元再抽999樂透金。

根據農委會統計，全台貓狗數量已經超過15歲以下的幼童數，其中貓的登記數量每年約成長20%。飼主把寵物當小孩養，吃的、用的買起來毫不手軟，東森購物網ETmall統計，寵物商品銷售額以貓飼料居冠，年成長22%，其次是寵物居家用品，年成長17%，市面上也出現越來越多專為貓設計的保健品。為迎合這股潛力商機，東森購物網ETmall推出全新嚴選自營品「毛胺酸」、「毛順排超值組合，兩盒各30入原價2,400元，現在超值價只要1,200元，幫助飼主補充家中貓咪需要的營養，全方位守護毛孩健康。

▲東森購物網ETmall推出「99購物節-寵物森友會」，9/5～9/12限時開跑，寵物館全館東森幣最高折抵10%及加碼10%東森幣回饋。

東森購物網ETmall特別為毛孩推出寵物99購物節，更替毛爸、毛媽省荷包，首先推薦「超值雙拼組-東森寵物毛胺酸+毛順排」，組合包含貓咪保健所需的毛胺酸和毛順排，可以提升毛孩的抵抗力、促進化毛，以及維護腸道健康，原價2,400元，現在只需1,200元；「汪喵星球-益生菌消臭豆腐砂（條型）」7L三包組，消臭豆腐砂採用益生菌技術，有效控制異味，市價1,000元，特價840元；「YU東方森草-天然寵物沐浴乳」適用於犬貓，提供不同口味選擇，並附有壓頭，4L裝原價4,200元，優惠價2,699元；東森獨家「毛孩時代-腸胃專科益生菌x10盒」市價7,000元，特價5,200元，是貓狗腸胃保健的必備之選。

▲慈愛醫院東森廣場分院院長朱道南指出，貓咪較容易罹患心臟疾病以及免疫力問題。

▲東森寵物毛胺酸+毛順排，提升毛孩的抵抗力、促進化毛及維護腸道健康。

▲汪喵星球-益生菌消臭豆腐砂，採用益生菌技術，有效控制異味。

▲東森獨家「毛孩時代-腸胃專科益生菌」是貓狗腸胃保健的必備之選。

▲▼YU東方森草-天然寵物沐浴乳適用於犬貓，優惠價2,699元。

東森購物網ETmall「99購物節-寵物森友會」為毛孩們帶來最超值的購物體驗，9/5～9/12活動期間，無論是新會員或舊會員，把握機會下單，都能享受到特別的優惠和驚喜。