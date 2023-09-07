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99購物節補貨夯品公開！口罩賣出近55萬個　新北市奪暖身訂單冠軍

東森購物網「99就降買」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall推出「99就降買」大促，滿萬送千等超多優惠活動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

民生用品一片喊漲，消費者更精打細算省荷包，最近99購物節開打，各大網購平台大打各種折扣優惠、滿額回饋，想買便宜可以把握促銷檔期採購外，活動開跑至今，網購族都買了什麼，電商業者進一步分享瘋搶品類TOP3、囤貨榜Top5，像是補貨狂買口罩、濕紙巾、衛生紙等居家生活用品，新北市更買到奪下暖身訂單冠軍。

迎接下半年首波電商大檔，東森購物網ETmall推出「99就降買」，舒潔抽取式衛生紙箱購限時特惠799元、輕薄筆電Lenovo IdeaPad 3i優惠價15,990元、LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露小黑瓶100ml只要2,720元再送7ml，眾多夯品下殺5折起，搭配全站消費滿萬送千、週二會員日滿額再加碼送100、信用卡及第三方支付最高回饋9,900元，荷包可以更省。

東森購物網指出，由於即將迎來中秋節，99購物節活動起跑後，目前以中秋食品類買氣最好，同時帶動鍋具烤盤類成長，此外也觀察到購物節以女性消費者多，美容保養、 女裝都賣得不錯，女裝又以塑身衣褲、女性內衣銷售成長最多。

99購物節活動熱度持續升溫，至於今年暖身期間買氣如何，蝦皮購物公開暖身購物車冠軍，由新北市勇奪下單量冠軍、18到24歲的年輕族群拿下加購數量冠軍。另外，「居家生活」品類再度問鼎熱銷冠軍，總計共賣出近55萬個口罩、破2萬包濕紙巾；今年出國旅遊熱潮，推動日韓歐美等熱門旅遊地的網卡登入熱銷排行榜，狂賣超過7千張；高單價3C、家電商品也是下單熱門選擇，平均萬元起跳的掃地機器人、手機每日皆售出近百台。

99購物節期間向來是民生、居家清潔、保健與美妝品的主戰場，Yahoo奇摩購物數據發現，對比去年同期，銅板價民生用品業績累計增近5倍，其中民生必需品更以平均單價更低的大組數商品最受歡迎，以洗衣精為例，大組數商品比單入組銷量高近3倍。

Yahoo奇摩購物也公布最新消費者最愛囤貨榜Top5，需定期補貨或回購的美容、民生用品與保健類商品紛紛進榜，煥膚保養品「杏仁酸精華液」搶下冠軍、民生必需品像是「氣泡水」、「礦泉水」和「衛生紙」則搶占三席，建議定時補充攝取的保健品「頂級魚油」則為第五。

momo「99狂購節」活動開跑至今，以「家電」、「電腦」及「手機」為消費者瘋搶品類TOP3（圖／momo提供）

▲99購物節暖身期間，「家電」、「電腦」及「手機」也是消費者瘋搶品類TOP3。（圖／momo提供）

momo的99購物節買氣及訂單量都較平日成長雙位數，據站上銷售觀察，入秋掃除必備的「家電」夢幻逸品為不少消費者鎖定入手的名單，另因應年末換機熱潮來襲，推升3C控對「電腦」及「手機」等電子產品的購買需求，又以年增近4成的手機表現尤為突出，平板、智能設備及週邊配件亦是熱門品項，這三大類成為瘋搶品類TOP3。

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