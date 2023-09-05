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電商99購物節開跑省錢攻略　9／9熱銷強品殺到最低9元起

東森購物網「99就降買」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall推出「99就降買」大促，滿萬送千等超多優惠活動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接下半年首波電商大檔99購物節，網購業者已率先展開暖身活動，推出熱銷夯品特賣下殺、限時銅板價、購物金回饋等各種好康，讓網購族上站補貨先搶便宜買一波。而活動預熱期間有哪些划算優惠不能錯過，以下整理多家平台的購物攻略重點提供參考。

東森購物網ETmall「99就降買」暖身開跑，包括舒潔抽取式衛生紙箱購限時特惠799元、輕薄筆電Lenovo IdeaPad 3i優惠價15,990元、LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露小黑瓶100ml只要2,720元再送7ml，眾多夯品下殺5折起，搭配全站消費滿萬送千、週二會員日滿額再加碼送100、信用卡及第三方支付最高回饋9,900元，荷包可以更省。另指定全家超商取件登記送大杯冰拿鐵，累計兩筆訂單加碼再抽AirPods Pro。

蝦皮購物「9.9超級購物節」開跑一周，在開學季商機推動下，手機平板與周邊衝進暖身期間三大熱銷品類，觀察到此趨勢，平台加碼9/9下單再抽免費清空購物車，當天還精選百大夯品最低9元起，像是倍潔雅蝦皮聯名衛生紙、MIHONG高效益生菌+酵素整點限量9元；Nintendo Switch OLED版萬元有找、PlayStation 5光碟版主機只要15,799元、Apple AirPods Pro 2入手省破千元，買到賺到。

蝦皮購物「9.9超級購物節」（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物「9.9超級購物節」預告9/9當天有百大夯品殺至9元起，下單再抽清空購物車。（圖／蝦皮購物提供）

PChome 24h購物99購物節優惠活動，開放揪團組隊購物，主揪最高享20%回饋，APP指定消費滿2,999元登記抽LINE TAXI限量50元乘車券，9/8晚間21點至9/10凌晨1點，每小時整點再開搶折價券、下殺5折話題爆品，以及指定時段內狂撒5折券與話題商品優惠折扣；9/9當天累計回饋最高挑戰43%，9/10消費滿3,999元登記就抽萬元旅遊購物金，活動期間還有不定時夜殺導購加碼回饋。

Yahoo奇摩購物於9/1～9/10推出「99划算節」、「大牌豪豪買」兩大活動，購物中心主推消費滿3千送399購物金、天天直降99元夯品，打卡免費賺超贈點，不限消費金額登記加碼送；超級商城則是祭出知名品牌買一送一、新品最高5折，以及超商取貨免運0元起。活動期間，銀行、聯名信用卡最高回饋9900，導購回饋最高衝5%。

Yahoo奇摩購物「99划算節」（圖／Yahoo奇摩購物提供）

▲Yahoo奇摩購物「99划算節」、「大牌豪豪買」兩大活動起跑，推出各項超殺夯品和折扣優惠。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

博客來即日起至9/10主打電子書最低9元起、全站登記送、銀行支付最高回饋10%、首推LINE官方帳號活動等之外，此次特開「歡聚買這更好玩」專區，嚴選超值多入組，最低23折起，以及「99特殺區」包含綜合維他命發泡錠、沖泡飲品等眾多商品都只要99元起，另鎖定中秋送禮商機，攜手星巴克、微熱山丘、L'OCCITANE歐舒丹、HITACHI日立等10大品牌，推出「大牌來歡聚」最低6折起。

生活市集集結熱銷日用推薦、團購美食、小預算居家用品、3C用品、保養洗沐系列等5大專區，9/12以前，祭出3大限定活動及3重送，更攜手10大品牌推出超殺3日特賣會活動，10大商品輪番限時下殺4折起，首波就有倍潔雅柔軟舒適抽取式衛生紙、五月花新柔韌抽取衛生紙、康乃馨成人紙尿褲、幫寶適一級幫拉拉褲，以及愛之味油切分解茶、卜蜂經典佐義法嫩雞胸肉等日用、飲品大牌登場，於9/6前限時推破盤價。

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