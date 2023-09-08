基泰受災戶可聲請國賠？　北市法務局啟動「重大災害法扶機制」

▲基泰建設大直建案發生塌陷，鄰近民宅也遭殃。（圖／記者黃彥傑攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

基泰建設在台北市大直街94巷的工地，昨（7日）晚間因施工疏漏，發生緊鄰的民宅塌陷危機，直至目前為止，已撤離367位受災居民，然而，關乎受災民眾權益救濟的部分，今（8日）北市法務局表示，已啟動「臺北市重大災害法律救助扶助機制」，此刻，也正在召集成立「律師團」，且後續若受災戶同意，將由律師團協助向基泰建設訴請損害賠償等相關法律程序事宜，「相關委任律師費用由北市府補助」。

北市法務局長連堂凱表示，法務局訂有「臺北市重大災害法律扶助作業要點」，今日已啟動臺北市重大災害法律扶助機制，此刻，正在召集成立「律師團」，提供受害住戶法律諮詢，並協助向法院聲請財產保全程序，後續如獲受害住戶同意，將由律師團協助向基泰建設訴請損害賠償等相關法律程序事宜，「相關委任律師費用由北市府補助」。

連堂凱還指出，北市府建管處會積極協助受害住戶依「臺北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」規定，申請損鄰事件爭議處理。連堂凱說，本案雖曾有住戶申請「損鄰事件爭議」處理，但當時依照前述的規則，建商於開工之前，已進行過現況鑑定，基泰建設、監造方及承造人的專業工程人員三方簽證認為，「無危害鄰房公共安全及非屬施工損害」，因此，依照規定可繼續施工，都發局不予列管。連堂凱強調，若後續經釐清相關公務人員在實際執行職務上有疏失，民眾得依國家賠償法相關規定請求賠償。

法務局提到，該建築工地為基泰建設的建案，總戶數33戶已銷售31戶，履約擔保方式為價金信託，由「臺灣銀行」承作設立專款專用帳戶，按信託契約約定辦理工程款交付、繳納各項稅費等資金控管事宜，倘若未來基泰建設公司該建案未依約完工或交屋，由消費者取得受益權。而臨近的聖得福建設公司「躍大直」建案，已銷售35戶，由「合作金庫」承作價金信託履約擔保。基泰建設公司在台北市是否尚有其他未完工交屋建案，法務局也正在清查確認中，強調將持續關注，積極保障消費者權益。