　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基泰受災戶可聲請國賠？　北市法務局啟動「重大災害法扶機制」

▲基泰建設大直建案發生塌陷，鄰近民宅也遭殃。（圖／記者黃彥傑攝）

▲基泰建設大直建案發生塌陷，鄰近民宅也遭殃。（圖／記者黃彥傑攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

基泰建設在台北市大直街94巷的工地，昨（7日）晚間因施工疏漏，發生緊鄰的民宅塌陷危機，直至目前為止，已撤離367位受災居民，然而，關乎受災民眾權益救濟的部分，今（8日）北市法務局表示，已啟動「臺北市重大災害法律救助扶助機制」，此刻，也正在召集成立「律師團」，且後續若受災戶同意，將由律師團協助向基泰建設訴請損害賠償等相關法律程序事宜，「相關委任律師費用由北市府補助」。

北市法務局長連堂凱表示，法務局訂有「臺北市重大災害法律扶助作業要點」，今日已啟動臺北市重大災害法律扶助機制，此刻，正在召集成立「律師團」，提供受害住戶法律諮詢，並協助向法院聲請財產保全程序，後續如獲受害住戶同意，將由律師團協助向基泰建設訴請損害賠償等相關法律程序事宜，「相關委任律師費用由北市府補助」。

連堂凱還指出，北市府建管處會積極協助受害住戶依「臺北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」規定，申請損鄰事件爭議處理。連堂凱說，本案雖曾有住戶申請「損鄰事件爭議」處理，但當時依照前述的規則，建商於開工之前，已進行過現況鑑定，基泰建設、監造方及承造人的專業工程人員三方簽證認為，「無危害鄰房公共安全及非屬施工損害」，因此，依照規定可繼續施工，都發局不予列管。連堂凱強調，若後續經釐清相關公務人員在實際執行職務上有疏失，民眾得依國家賠償法相關規定請求賠償。

法務局提到，該建築工地為基泰建設的建案，總戶數33戶已銷售31戶，履約擔保方式為價金信託，由「臺灣銀行」承作設立專款專用帳戶，按信託契約約定辦理工程款交付、繳納各項稅費等資金控管事宜，倘若未來基泰建設公司該建案未依約完工或交屋，由消費者取得受益權。而臨近的聖得福建設公司「躍大直」建案，已銷售35戶，由「合作金庫」承作價金信託履約擔保。基泰建設公司在台北市是否尚有其他未完工交屋建案，法務局也正在清查確認中，強調將持續關注，積極保障消費者權益。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／蔣萬安怒了！點名基泰「給我負責」　提假扣押防脫產
基本工資連8漲！這年調最多　他卻嘆：東西跟著漲
KID「沒法正常走路」傷勢曝！　吳宗憲心疼
新北建案水泥灌破鄰房！屋主怒控陳情9次沒人理　工務局回應了
基泰再發聲明致歉！　責任歸屬釐清中
再被爆住建商5000萬豪宅！　高虹安曝合約：體無完膚供社會檢
基本工資調漲1070元！　179萬勞工受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市府預防性疏散367名住戶　一圖看大直民宅塌陷現場

蔣萬安怒了！點名基泰建設「給我負責」　提假扣押防建商脫產

視察大直災戶因直播燦笑挨轟　王鴻薇：塔綠班一貫手法看圖做文章

基泰受災戶可聲請國賠？　北市法務局啟動「重大災害法扶機制」

王鴻薇稱基泰政治獻金來自「媒體前輩」　他示警已觸法：監院應徹查

高掛「挺侯看板」！李眉蓁曝高雄民意有變化了　民調很快會上來

再被爆住建商5000萬豪宅！　高虹安曝合約：體無完膚供社會檢視

基泰工程「很安全」沒列管？　羅智強指北市法規：過度依賴建方的認定

要建商工程全部停工　游淑慧曝過往陳情經驗喊：感受很不好

收基泰建設30萬政治獻金惹議　王鴻薇曝捐獻者身分

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

北市府預防性疏散367名住戶　一圖看大直民宅塌陷現場

蔣萬安怒了！點名基泰建設「給我負責」　提假扣押防建商脫產

視察大直災戶因直播燦笑挨轟　王鴻薇：塔綠班一貫手法看圖做文章

基泰受災戶可聲請國賠？　北市法務局啟動「重大災害法扶機制」

王鴻薇稱基泰政治獻金來自「媒體前輩」　他示警已觸法：監院應徹查

高掛「挺侯看板」！李眉蓁曝高雄民意有變化了　民調很快會上來

再被爆住建商5000萬豪宅！　高虹安曝合約：體無完膚供社會檢視

基泰工程「很安全」沒列管？　羅智強指北市法規：過度依賴建方的認定

要建商工程全部停工　游淑慧曝過往陳情經驗喊：感受很不好

收基泰建設30萬政治獻金惹議　王鴻薇曝捐獻者身分

「世紀暴雨」前沒發警報簡訊　港府：難以提前掌握情況

台鋼雄鷹別出心裁　「全壘打苦主」王溢正獻花祝福高國輝

彭博：印度研究台海戰爭反應措施　考慮成後勤支持或開闢新戰場

多喝水也管用！營養師曝「6個技巧」讓你遠離打鼾、一夜好眠

北市府預防性疏散367名住戶　一圖看大直民宅塌陷現場

大份量、百元有找！超商「3款懷舊便當」來了　一份爽嗑雙主菜

憲法法庭不受理案件應有明確理由

蔣萬安怒了！點名基泰建設「給我負責」　提假扣押防建商脫產

華為新機不止1款！ Mate60 Pro+、Mate X5接連上架

「逆向超車」撞對向車！日自由車選手心肺停止　車窗砸出大洞

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

政治熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

快訊／基泰工程出包毀民宅367人無家可歸　每戶發5萬慰問金致歉

大直建案出包毀民宅！　王鴻薇被爆70天內收基泰建設2筆政治獻金

快訊／144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安：可能要拆除

快訊／北市工地未灌水害「6棟房屋傾斜」

藍綠都有！12位拿基泰建設政治獻金名單曝光　單筆金額最高20萬

基泰建設出包毀民宅　蔣萬安下令北市7處建案全面停工

大直屋主批：2樓變1樓、1樓變地下室

大直民宅倒塌　高嘉瑜揭建商黑歷史

家從1樓變B1、證件都來不及拿　大直受災戶還原當下嘆：很多鄰居哭了

曝建管處「4月收到書面申訴」　蔣萬安：當時做連續壁尚未開挖

免驚！基泰建案毀民宅367人無家可歸　北市府承諾可住到9月11日

更多熱門

相關新聞

王鴻薇稱基泰政治獻金來自「媒體前輩」　他示警已觸法：監院應徹查

王鴻薇稱基泰政治獻金來自「媒體前輩」　他示警已觸法：監院應徹查

台北市中山區大直街發生民宅傾斜、下陷情形，肇因是鄰近的基泰建設工地出包，該區為立委王鴻薇選區，王也被爆去年選舉期間，不到70天拿了基泰建設兩筆政治獻金。王則回應，不認識基泰建設的董事長跟總經理，政治獻金是來自媒體前輩。對此，立委參選人吳崢8日點出，《政治獻金法》規定，任何人不得以本人以外之名義捐贈。王鴻薇說法已違法，監院應對此徹查。

基泰工程「很安全」沒列管？　羅智強指北市法規：過度依賴建方的認定

基泰工程「很安全」沒列管？　羅智強指北市法規：過度依賴建方的認定

要建商工程全部停工　游淑慧曝過往陳情經驗喊：感受很不好

要建商工程全部停工　游淑慧曝過往陳情經驗喊：感受很不好

收基泰建設30萬政治獻金惹議　　王鴻薇曝捐獻者身分

收基泰建設30萬政治獻金惹議　　王鴻薇曝捐獻者身分

王鴻薇疑「收政治獻金不敢認」　王閔生反擊：想淡化監督不周事實

王鴻薇疑「收政治獻金不敢認」　王閔生反擊：想淡化監督不周事實

關鍵字：

基泰建設大直街蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

獨／ KID《玩很大》受傷坐輪椅回國

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

女星抓包「老公床戰親媽」崩潰離婚！

包小柏女兒骨灰隨身帶

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面