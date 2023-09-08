要開罰了！基泰、福益工地勞檢未過　北市勞動局勒令3工地即刻停工

▲大直基泰建設工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

基泰建設在台北市中山區大直街由福益營造施工的住宅工地，昨（7日）晚間發生坍塌事件，連帶導致緊鄰民宅下陷一樓變地下室，直到目前為止，已有420名居民預防性撤離。對此，台北市政府今（8日）也向基泰建設、福益營造祭出勞動檢查，稍早，勞動局公布勞檢結果表示，基泰建設與福益營造目前在台北市轄內7處的施工地，有3處勒令即刻停工，除依照規定要求立即改善之外，並將依法各裁處3至30萬元的罰鍰。

勞動局表示，「基泰大直」工地昨日晚間發生重大公安事故，疑似是基礎工程施工缺失，造成鄰近民宅嚴重龜裂傾斜下陷，勞動檢查處針對「勞工工作現場有無違反職安法規定」進行檢查，防止職業災害，保障工作者安全及健康，至於該工地之缺失與地層下陷有無相關，仍有待建管主責機關調查釐清。

勞動局接著針對勞檢結果說明，基泰建設及本次肇災的福益營造，在台北市轄內，共計有7處興建工地，今日勞動檢查處實施全面檢查，發現有6處工地違反「職業安全衛生法令」相關事項，因此「勒令3處工地停工」。勞動局說，違反職業安全衛生相關法令的部分，除依照規定要求立即改善外，並將「依法各開罰3至30萬元罰鍰」，遭令停工之工地，後續須確實改善完成並經檢查合格，才准其復工。

勞動局長高寶華認為，因營造廠商施工不慎，造成鄰房損壞的事件，施工單位應檢討真正肇災原因，於設計或施工規劃階段實施風險評估，並依照設計及施工圖執行施工，致力防止施工時發生職業災害。

▼大直基泰建設工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）