馬斯克批烏克蘭「太超過」！指示工程師偷關星鏈　阻烏無人機反攻

▲馬斯克曾指示工程師，關閉克里米亞海岸的星鏈系統。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍早從去年2月底針對烏克蘭發起特殊軍事行動前，就破壞烏克蘭境內的通訊和網路系統，直到美國太空技術探索公司SpaceX宣布，將提供烏克蘭衛星高速通訊服務「星鏈」（Starlink），才使烏軍得以使用網路；不過，馬斯克的自傳稱，馬斯克曾指示工程師，關閉克里米亞沿岸的星鏈網路，導致烏克蘭對俄國海軍艦隊的偷襲行動被破壞。

根據《CNN》，美國傳記作家兼記者艾薩克森（Walter Isaacson）即將於本月12日為億萬富翁馬斯克（Elon Musk）出版他的個人傳記，其中有一段摘錄內容爆料，其實馬斯克曾經於去年秘密指示他的工程師關閉克里米亞半島海岸附近的星鏈衛星通訊網路，成功阻止了烏克蘭透過水下無人機對俄羅斯海軍艦隊的偷襲。

艾薩克森在該段內容寫道，「當烏克蘭水下無人機攜帶炸藥接近俄羅斯艦隊時，他們『失去了聯繫』，沒有對俄軍造成任何傷害。」

報導指出，烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）事後曾懇求馬斯克重啟星鏈衛星，但馬斯克卻針對俄烏戰爭表達他的擔憂，認為俄羅斯恐怕會使用核武器回應烏軍對克里米亞半島的襲擊，並形容烏軍用水下無人機攻擊俄軍艦隊是迷你版的「珍珠港事件」。

同時，馬斯克也發現自己已經在俄烏戰爭中處於一個獨特的地位，無論有意或無意，他已然成為美國華府官員無法忽視的權力掮客。

▼《路透社》今年2月報導就曾指出，馬克斯表示SpaceX已經採取措施，禁止烏克蘭軍方在戰爭期間運用星鏈系統控制無人機。

自從烏克蘭決定透過星鏈衛星系統，動用水下無人機在克里米亞偷襲俄軍，而烏軍的反攻行動也逐漸取得成果時，馬斯克便開始改變想法。

他在和艾薩克森的訪談時捫心自問，「我在這場戰爭扮演什麼角色？星鏈系統不是用來讓人捲入戰爭的，他是協助人們可以觀賞Netflix、享受娛樂放輕鬆、上網學習，做一些和平的事，而不是用來搞無人機襲擊。」

艾薩克森寫道，馬斯克很快與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley），以及俄羅斯駐美國大使通電話，以求解決華府和莫斯科當局的擔憂。

截至目前為止，馬斯克和SpaceX並未回覆《CNN》的置評請求。