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金車飛颺國際志工計畫　支持德國籍志工來台服務

▲金車文教基金會於今年發起「飛颺國際志工支持計畫」，與台灣國際青年文化交流協會、財團法人俊逸文教基金會再度攜手，支持德國籍青年志工前進台灣教育資源缺乏鄉鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲金車文教基金會於今年發起「飛颺國際志工支持計畫」，與台灣國際青年文化交流協會、財團法人俊逸文教基金會再度攜手，支持德國籍青年志工前進台灣教育資源缺乏鄉鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

金車文教基金會今年發起「飛颺國際志工支持計畫」，與台灣國際青年文化交流協會、財團法人俊逸文教基金會再度攜手，支持德國籍青年志工前進台灣教育資源缺乏鄉鎮，目前來台志工分別於台南東山國中、白河國中、仙草國小、鹽行國中、西埔國小等校進行服務，透過強化國際文化交流，弭平城鄉教育資源差異。

▲金車文教基金會於今年發起「飛颺國際志工支持計畫」，與台灣國際青年文化交流協會、財團法人俊逸文教基金會再度攜手，支持德國籍青年志工前進台灣教育資源缺乏鄉鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2023年9月8日金車文教基金會邀請3位德籍志工齊聚台南市東山國中，在金車文教基金會協助以及台灣國際青年文化交流協會(ICYE)的媒合下，東山國中邀請來自德國的志工Frida進行為期一年的入校陪讀計畫。來自德國首都柏林的Frida Dittmar帶領學生跨越國界，在課堂上走訪故鄉必去知名景點，並介紹德國當地人文特色，為學生打開全新文化體驗！

▲金車文教基金會於今年發起「飛颺國際志工支持計畫」，與台灣國際青年文化交流協會、財團法人俊逸文教基金會再度攜手，支持德國籍青年志工前進台灣教育資源缺乏鄉鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

去年甫自高中畢業的Frida Dittmar，在台南東山國中擔任英語助教，陪伴學生在遊戲中練習英文對話，並設計不同主題的文化交流課程。Frida表示，來到臺灣服務後除了提升簡報技巧、變得勇敢之外，也學會對事物抱持開放態度，很感謝在這段服務旅程上遇見的所有人事物，也很鼓勵臺灣的青年可以像自己一樣，有機會多出去拜訪其他國家、學習新文化。

▲金車文教基金會於今年發起「飛颺國際志工支持計畫」，與台灣國際青年文化交流協會、財團法人俊逸文教基金會再度攜手，支持德國籍青年志工前進台灣教育資源缺乏鄉鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

服務於台南白河國中的德籍志工Ali Yildiz，因為熱愛幫助他人和教學工作而選擇來到臺灣服務。Ali表示，服務期間最大的快樂和收穫，就是看著學生日益進步以及學習新知後眼底閃爍的光，也更明確找到身為教育者的使命感，很感謝能遇見這一群友善熱情的老師和學生們，在未來服務的日子裡，也期待繼續學習臺灣文化，並為有幸教導的孩子們做出貢獻。

▲金車文教基金會於今年發起「飛颺國際志工支持計畫」，與台灣國際青年文化交流協會、財團法人俊逸文教基金會再度攜手，支持德國籍青年志工前進台灣教育資源缺乏鄉鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

因為學習中文的契機，在德國曾擁有國小教學經驗的Svenja Hoeper選擇來到台灣擔任志工，目前服務於台南仙草國小。Svenja分享，真正開始服務後才發現過去對臺灣的認識很有限，無論是教育體制或生活文化和德國都有很大不同，很開心能體驗這些新的文化觀察和差異，並學習以新觀點重新看待事物。

▲金車文教基金會於今年發起「飛颺國際志工支持計畫」，與台灣國際青年文化交流協會、財團法人俊逸文教基金會再度攜手，支持德國籍青年志工前進台灣教育資源缺乏鄉鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

金車文教基金會曾清芸總幹事表示，本會以推廣國際素養教育為己任，很開心在疫情後，又能看見國際志工來台服務的身影，希望藉由國際志工設計的多元教育課程，打開孩子們對世界的想像與認識，讓沒機會出國的孩子也能與國際接軌，更期望在每次與國際志工的互動機會中，都能再次幫助學生們找回學習的熱忱與自信。

▲金車文教基金會於今年發起「飛颺國際志工支持計畫」，與台灣國際青年文化交流協會、財團法人俊逸文教基金會再度攜手，支持德國籍青年志工前進台灣教育資源缺乏鄉鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

東山國中鄭光佑校長表示：「我們無法改變城鄉差距，更無法讓每個孩子都有辦法出國，不過透過教育資源媒合和與學習環境的營造，我們想打造一個讓東山的孩子們可以自在練習英文的環境，讓他們明白英文是可以用的到的工具。透過一連串的策略推動，孩子們都已習慣校園內有外國人身影，志工與孩子們的招呼攀談，也成為校園美麗的風景之一」。

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