　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

終身學習圈啟動「強調在地共育」　105家基金會舉辦137項活動

▲▼111年終身學習圈正式啟動，強調在地共育等主軸。（圖／金車基金會提供）

▲111年終身學習圈啟動，強調在地共育及永續創生學等主題。（圖／金車基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

有感於資訊快速流通與國際社會關注永續發展議題，教育部今（28日）天正式對外公佈111年終身學習圈啟動，今年特別提出「在地共育～媒事警查證‧永續創生學」主題，深入各場域推動「閱讀、科普、藝術、多元文化、本土語言、永續發展」六大學習主軸，在地實踐終身學習理念，建立全齡學習環境，將有全國105家基金會及民間團體參與。

教育部從2000年開始結合民間力量，並連結各地資源辦理全民終身教育，至今已邁入第22年，今年持續推動6大主題學習圈，由何嘉仁文教基金會、技嘉教育基金會、金車文教基金會等領頭，串連全國105家基金會及民間團體，預計共同舉辦137項豐富多元的終身學習活動，相關活動可至「終身學習聯盟」臉書查詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼111年終身學習圈正式啟動，強調在地共育等主軸。（圖／金車基金會提供）

▲今年終身學習圈啟動，105家基金會及民間團體將共同舉辦137項豐富多元的終身學習活動。（圖／金車基金會提供）

教育部指出，今年各項六大學習圈，將舉辦多元且豐富的活動內容，像是「閱讀教育學習圈」將透過多元閱讀方式，倡導終身學習理念，而「藝術教育學習圈」則結合家庭教育理念，擴大民眾接觸藝術機會，將藝術融入生活，在「科普教育學習圈」部分，則是帶領大眾用五感體驗科普奧妙，希望提升全民科普素養及數位能力。

教育部長潘文忠表示，聯合國教育願景主推優質教育及終身學習，也是台灣教育長期推動的首要目標，今年終身學習圈以「在地共育～媒事警查證‧永續創生學」為主要核心，推動時下重要教育議題，期待在民間單位與政府共同努力下，能展現台灣社會多元風貌，有效均衡城鄉教育落差，以提升全民終身學習能力及態度。

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
台積電買在588　卡山頂淚「上面好冷」！釣出688T大學長
暴跌10°C時間曝！「雨區越來越廣」　1圖看懂天氣變化
國研院代理副院長葉文冠驚傳猝逝！　享年58歲
女兒IG穿短上衣露「纖細水蛇腰+美腿」　小S急了秒發警告
快篩陽怎麼辦？　北市：先當自己確診
春風開腔：不是刺青、賺點錢就叫兄弟！　暗示「別當壞榜樣」
快訊／本土+11353「新北飆破4千例」　台北增2424例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多「牛奶變可樂」　他1招貪到神境界！千人搖頭：喝了傷身

為搶買快篩劑！她驚見老人暴衝過馬路...嘆：像移動式神主牌

快篩試劑實名制開賣　宜蘭縣這92處開買...下載App查得到

居家照護或隔離免煩惱　宜縣府1999可幫採買、倒垃圾、顧寵物

新鮮人限定！TOEIC專案考成績直送知名企業

勞動節暴跌10°C！連假3天「雨區越來越廣」　1圖看懂天氣變化

5成兒少害怕染疫死亡！停課居家「生活滿意度下降」6成想返校

只想曖昧？12星座4表現　看出他是否真心喜歡你

快訊／台中公布30熱點足跡　廣三SOGO、老虎城提早閉店清消

台東再+35！累計81生7師確診　實名制快篩試劑開賣地點曝

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

好市多「牛奶變可樂」　他1招貪到神境界！千人搖頭：喝了傷身

為搶買快篩劑！她驚見老人暴衝過馬路...嘆：像移動式神主牌

快篩試劑實名制開賣　宜蘭縣這92處開買...下載App查得到

居家照護或隔離免煩惱　宜縣府1999可幫採買、倒垃圾、顧寵物

新鮮人限定！TOEIC專案考成績直送知名企業

勞動節暴跌10°C！連假3天「雨區越來越廣」　1圖看懂天氣變化

5成兒少害怕染疫死亡！停課居家「生活滿意度下降」6成想返校

只想曖昧？12星座4表現　看出他是否真心喜歡你

快訊／台中公布30熱點足跡　廣三SOGO、老虎城提早閉店清消

台東再+35！累計81生7師確診　實名制快篩試劑開賣地點曝

歐盟80％人口曾染新冠！確診數估達3.5億　將放寬管理模式

租屋族「要了解建商背景、評價？」　網歪樓提1觀點：可以撿漏

蘇貞昌、徐國勇視察永康水資源回收中心　黃偉哲盼許台南市民不缺水的未來

曾負債累累...法拉利歌手賺錢不敢用　「衣服穿五年」破了也不換

百萬網紅確診痊癒3個月　留「兩大後遺症」：身體微恙就激發病毒

柯瑞對兄弟僅失1分自認僅用6成實力　週六先發再觀察

校內險遭性侵！校長竟公開受害女生姓名逼轉校：他是高材生

好市多「牛奶變可樂」　他1招貪到神境界！千人搖頭：喝了傷身

疫情焦慮、工作壓力兩頭燒！藥師呼籲「3大面向」好好顧身心

強尼戴普三怪癖！出庭要帶小熊軟糖　「閒到開始畫畫」真實原因曝

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

生活熱門新聞

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

前台大醫示警：這2件事別做了！「6大防疫原則」曝光

鳳梨轟連千毅爆案外案！正妹上直播只拿3000元

基隆女確診家中病逝　女兒視訊引魂7次才成功

快篩試劑哪裡還有？一鍵就能查「藥局存量地圖」曝光

社交距離APP「藏2個巨雷」　鄉民喊拒用！

取消實聯6大百貨商場因應整理

即／台中本土確診+621　 高中職以下「停課10天縮成7天」

快訊／快篩實名制健保系統當機　藥局暫停販售

更多熱門

相關新聞

3+4教職員工生第8天才能到校

3+4教職員工生第8天才能到校

政府居家隔離「3+4」新政策上路，但不少師生與民眾因為快篩試劑不足，加上學校規定與一般單位略有差異，而對學校或相關單位產生疑惑與不滿，教育部重申，教職員工生作法一致，「3+4」這七天都不能到校、第八天才可到校，但教職員工生第四天快篩陰性就可外出，只是原則仍不可以到校。

體育署長懸缺239天創紀錄遭批荒謬

體育署長懸缺239天創紀錄遭批荒謬

單日+1238！22縣市1275所園校停課

單日+1238！22縣市1275所園校停課

教師「3+4」將以防疫隔離假認定

教師「3+4」將以防疫隔離假認定

北教大擬遠距教學到學期末遭駁回

北教大擬遠距教學到學期末遭駁回

關鍵字：

終身學習圈在地共育基金會金車教育部

讀者迴響

熱門新聞

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

連千毅開罵了！「對質地點」鬧烏龍　

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

Rakuten Girls驚傳確診　自責落淚

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

艾莉絲低調飛英國！

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面