終身學習圈啟動「強調在地共育」　105家基金會舉辦137項活動

▲111年終身學習圈啟動，強調在地共育及永續創生學等主題。（圖／金車基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

有感於資訊快速流通與國際社會關注永續發展議題，教育部今（28日）天正式對外公佈111年終身學習圈啟動，今年特別提出「在地共育～媒事警查證‧永續創生學」主題，深入各場域推動「閱讀、科普、藝術、多元文化、本土語言、永續發展」六大學習主軸，在地實踐終身學習理念，建立全齡學習環境，將有全國105家基金會及民間團體參與。

教育部從2000年開始結合民間力量，並連結各地資源辦理全民終身教育，至今已邁入第22年，今年持續推動6大主題學習圈，由何嘉仁文教基金會、技嘉教育基金會、金車文教基金會等領頭，串連全國105家基金會及民間團體，預計共同舉辦137項豐富多元的終身學習活動，相關活動可至「終身學習聯盟」臉書查詢。

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▲今年終身學習圈啟動，105家基金會及民間團體將共同舉辦137項豐富多元的終身學習活動。（圖／金車基金會提供）

教育部指出，今年各項六大學習圈，將舉辦多元且豐富的活動內容，像是「閱讀教育學習圈」將透過多元閱讀方式，倡導終身學習理念，而「藝術教育學習圈」則結合家庭教育理念，擴大民眾接觸藝術機會，將藝術融入生活，在「科普教育學習圈」部分，則是帶領大眾用五感體驗科普奧妙，希望提升全民科普素養及數位能力。

教育部長潘文忠表示，聯合國教育願景主推優質教育及終身學習，也是台灣教育長期推動的首要目標，今年終身學習圈以「在地共育～媒事警查證‧永續創生學」為主要核心，推動時下重要教育議題，期待在民間單位與政府共同努力下，能展現台灣社會多元風貌，有效均衡城鄉教育落差，以提升全民終身學習能力及態度。