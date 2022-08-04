　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名公益人被指性騷女志工　告女密友求償反遭爆出更多床事

▲微客棧,微客棧創辦人朱永祥。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台灣微客公益行動協會理事長朱永祥告鄭性女子傷害他與協會聲譽，求償10萬元全部敗訴。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者黃哲民／台北報導

標榜從事國際志工服務的台灣微客公益行動協會，被鄭姓女子向政府主管機關舉發傳出性騷擾事件，協會理事長朱永祥承認與鄭女有肌膚之親，但尚未進展成情侶，鄭女卻編造不實指控傷害協會與他的聲譽，提告要求鄭女賠償精神慰撫10萬元，並將判決寄送給6個主管機關澄清，台北地院審理認定鄭女的檢舉並非憑空杜撰，也沒昭告天下，判她全部免賠，朱男和協會還可上訴。

本案鄭女是在去年（2021年）9月到11月間，分別向教育部、外交部、內政部與勞動部寄發電子郵件，以《慎選合作單位》等主旨，陳情指稱朱男與微客協會「疑似騷擾案例，越來越多」、「大量招募吸引涉世未深的大專生」、「朱先生疑似利用權勢要求女性員工同住一房、陪酒」、「負責人利用職權之便，騷擾員工、志工」等語，呼籲主管機關應負起指導單位責任，「避免被不肖人士拿來當幌子」。

朱男查出是鄭女所為，憤而提告，自稱個人從事社會服務逾20年，2012年創辦微客協會，協助柬埔寨愛滋孤兒院尋覓屬於自己的土地，2014年9月另成立微客國際服務公司，廣招志工從事國際偏鄉兒童教育、社區重建、獨居老人送餐等服務，在全球共有48個據點。

▲▼台灣微客公益行動協會官網首頁。負責人朱永祥。（圖／翻攝「台灣微客公益行動協會」）

▲台灣微客公益行動協會官網首頁。負責人朱永祥。（圖／翻攝「台灣微客公益行動協會」）

朱男聲稱，2020年7月和鄭女透過交友軟體認識，碰面幾次，也有過2次肌膚之親，但彼此還沒進展到情侶，不希望鄭女將私事牽扯協會公務，鄭女卻「擅自」參與協會的活動、打聽他有無女友，還私訊傳送自己的裸照給他，他覺得被騷擾，因而疏遠，不料鄭女向主管機關投訴不實指控，傷害他與協會的聲譽。

朱男指出，教育部等政府部門收到鄭女的電郵後，隨即發函協會切割，表明並非協會所辦志工活動的指導單位，要求協會更正文宣內容，甚至還收到地方政府勞工局來函，要求協會確實遵守《性別工作平等法》相關規定， 他和協會被鄭女害慘了，要求鄭女賠償精神慰撫10萬元，並把民事判決書電子檔寄給她當初投訴的政府機關。

鄭女出庭卻大爆料，堅稱不僅跟朱男確實曾為男女朋友，朱男還跟她吹噓過跟某某官員很熟、自己也在政府機關任職等事蹟，她信以為真，想全力支持朱男的公益事業，卻發現對方不只有1個女人，朱男也向她坦承欣賞美女，曾跟年輕女志工上床，她開始懷疑朱男推動公益的真實性，私下查出教育部、外交部都沒跟微客協會協議合作，更沒擔任協會活動的指導單位。

鄭女強調，朱男的微客協會、微客公司標榜參與的國際志工眾多，從15歲70多歲都有，她認為既然從事公益，就應受公眾監督，所以按照自身查證結果，寄信向政府機管陳情、請求調查，目的是保障志工、避免國高中生大學生被誤導，她沒公開向大眾散布，並非以惡意破壞朱男名譽為目的。

法官審理認為鄭女已舉證有女志工遭朱男毛手毛腳的經歷，消息來源更批「朱伯伯的行為太超過」，另有女志工透露當眾被朱男摟住脖子攬靠朱男身邊，令她驚訝又不舒服。還有志工透露協會辦活動的費用「坑得驚人」，打聽資金流向，資深同事竟然答不出來，很多人因而離職。

法官指鄭女本案向政府機關陳情內容，依據親耳聽聞朱男講述，以及網友分享類似經驗的留言與訊息，並非憑空杜撰，且針對攸關公益、可受公評之事，請求行政機關調查，難以認定是假借言論自由之名對朱男惡意誹謗，據此判朱男和微客協會、微客公司全部敗訴，可上訴。

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
快訊／作家H罹癌！　「可能剩下的時間不長」
蔡英文和裴洛西自拍照曝光！　掌鏡人是她
火箭軍發射近距離畫面曝！　陸國防部：針對美台勾連的嚴正震懾
王心凌登央視七夕晚會！　表演名單曝光「3台灣藝人入列」
快訊／台中5歲女童13樓墜落亡！　哥哥、姊姊在家睡午覺不知
解放軍發射多枚飛彈！　福建民眾直擊「飛彈掠空」嚇歪
第一線！馬祖藍天突現「閃電白煙」　他目睹全程：對岸射了
共軍7區演習包夾台灣！　專家：若開戰「中國反將面臨更大風險」
快訊／解放軍：導彈全精準命中　解除海空域管控
快訊／裴洛西與尹錫悅通話40分鐘！　內容曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海邊猥褻女兒好友...遭求償80萬　金鐘得主裝可憐：餐廳停業沒錢

震撼畫面曝！陸軍高美濕地火炮射擊保養　7分鐘擊發42枚砲彈

人夫爬百岳車震女山友！她羞喊：那晚特別強　妻崩潰提告

快訊／台中5歲女童13樓墜落送醫不治　兄姊在家睡午覺渾然不知

鹽水茶行鐵門慘遭7煞狠砸...路旁停車無辜波及　警鎖定人車追緝

偷拍小姨子2年！色姊夫珍藏941個檔案　她全身被看光光崩潰

快訊／台64線貨櫃車疑天雨路滑自撞　駕駛送醫後方車流嚴重回堵

知名公益人被指性騷女志工　告女密友求償反遭爆出更多床事

滷味槍手解剖結果曝！左右各一個洞疑自轟太陽穴　白蛆爬滿整臉

監視器全都錄！桃園恐怖男路過「虐殺寵物兔」　舉花盆猛砸奪命

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

海邊猥褻女兒好友...遭求償80萬　金鐘得主裝可憐：餐廳停業沒錢

震撼畫面曝！陸軍高美濕地火炮射擊保養　7分鐘擊發42枚砲彈

人夫爬百岳車震女山友！她羞喊：那晚特別強　妻崩潰提告

快訊／台中5歲女童13樓墜落送醫不治　兄姊在家睡午覺渾然不知

鹽水茶行鐵門慘遭7煞狠砸...路旁停車無辜波及　警鎖定人車追緝

偷拍小姨子2年！色姊夫珍藏941個檔案　她全身被看光光崩潰

快訊／台64線貨櫃車疑天雨路滑自撞　駕駛送醫後方車流嚴重回堵

知名公益人被指性騷女志工　告女密友求償反遭爆出更多床事

滷味槍手解剖結果曝！左右各一個洞疑自轟太陽穴　白蛆爬滿整臉

監視器全都錄！桃園恐怖男路過「虐殺寵物兔」　舉花盆猛砸奪命

中信兄弟選定先發投手　官大元相隔3227天上陣

沒錢發紅包給長輩！陳明珠「無法回家」：留台北吃泡麵

「物慾是無底洞」5個方法讓你消費降級　用存錢取代花錢的快樂

本土劇反派女星遭威脅「想要輕生」　罕嚴肅發聲：無法接受與容忍

快訊／「柔道女王」連珍羚苦戰不敵玉置桃　無緣亞錦賽金牌戰

不滿G7聲明關切中共軍演　北京取消中日外長會談

東加火山噴發「水蒸氣可填滿5.8萬泳池」 NASA：恐致地表溫度升高

海邊猥褻女兒好友...遭求償80萬　金鐘得主裝可憐：餐廳停業沒錢

詭異「護士稻草人」！宛如真人被插在竹竿上　12萬人嚇壞

趙少康批蔡英文不敢抗議大陸軍演　譏諷「潮水退了才知誰用嘴巴保台」

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

快訊／台中5歲女童13樓墜落送醫不治　原因待查

快訊／中和民宅頂樓大火！火勢全面燃燒　105人忙灌救

妻竟與好兄弟上床　人夫崩潰求償200萬

新北男失蹤12年還沒找到　浴室濺血「繼母測謊」沒有過

阿帕契進駐恆春機場　防大陸軍演? 軍方不證實

快訊／國道追撞工程車！保時捷車頭爛毀

即／高雄工地1工人6樓墜落　送醫不治

這款APP找防空洞！下載衝iOS第3名　還可直接導航

不畏軍演「小琉球遊客多一倍」　漁民停止作業3天

獨／廖老大秀關鍵截圖「狂說5次不合規定」

人夫喊「X死你」！小三嬌嗔：不行～　正宮崩潰

即／高雄台88嚴重車禍！　男酒駕闖禍害3聯結車追撞

新北男失蹤12年　鄰居驚爆「半夜聽到剁刀聲」

更多熱門

相關新聞

善耕365／公益界不老頑童—鄧爸

善耕365／公益界不老頑童—鄧爸

身兼3個組織工作（高雄市團康訓練協會、臺灣世界青年志工協會、落花生表演劇團），近 30年來號召台灣人到海外服務，在泰北服務了20年，斯里蘭卡服務了8年，也成立劇團在台灣到處義演，這些都是為了服務弱勢及台灣的青年，讓我們一同了解這位故事說不完的終生志工—「鄧爸」的故事。

一簽就10年！「公費醫師」將延長下鄉年數

一簽就10年！「公費醫師」將延長下鄉年數

一趟國際志工行　找回童年赤子心

一趟國際志工行　找回童年赤子心

交大暑期國際志工　點燃偏鄉教育之火

交大暑期國際志工　點燃偏鄉教育之火

海外服務10年　北醫學生赴柬埔寨

海外服務10年　北醫學生赴柬埔寨

關鍵字：

國際志工微客協會朱永祥偏鄉服務愛滋孤兒

讀者迴響

熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

共軍比照金正恩模式已射2枚飛彈　目標區落在台海周邊國際水域

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

解放軍首波實彈演習 平潭民眾拍下火箭彈發射、直升機群掠空

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

美P-8A直衝共軍演習空域　網讚：美軍最猛

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面