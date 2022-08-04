知名公益人被指性騷女志工　告女密友求償反遭爆出更多床事

▲台灣微客公益行動協會理事長朱永祥告鄭性女子傷害他與協會聲譽，求償10萬元全部敗訴。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者黃哲民／台北報導

標榜從事國際志工服務的台灣微客公益行動協會，被鄭姓女子向政府主管機關舉發傳出性騷擾事件，協會理事長朱永祥承認與鄭女有肌膚之親，但尚未進展成情侶，鄭女卻編造不實指控傷害協會與他的聲譽，提告要求鄭女賠償精神慰撫10萬元，並將判決寄送給6個主管機關澄清，台北地院審理認定鄭女的檢舉並非憑空杜撰，也沒昭告天下，判她全部免賠，朱男和協會還可上訴。

本案鄭女是在去年（2021年）9月到11月間，分別向教育部、外交部、內政部與勞動部寄發電子郵件，以《慎選合作單位》等主旨，陳情指稱朱男與微客協會「疑似騷擾案例，越來越多」、「大量招募吸引涉世未深的大專生」、「朱先生疑似利用權勢要求女性員工同住一房、陪酒」、「負責人利用職權之便，騷擾員工、志工」等語，呼籲主管機關應負起指導單位責任，「避免被不肖人士拿來當幌子」。

朱男查出是鄭女所為，憤而提告，自稱個人從事社會服務逾20年，2012年創辦微客協會，協助柬埔寨愛滋孤兒院尋覓屬於自己的土地，2014年9月另成立微客國際服務公司，廣招志工從事國際偏鄉兒童教育、社區重建、獨居老人送餐等服務，在全球共有48個據點。

▲台灣微客公益行動協會官網首頁。負責人朱永祥。（圖／翻攝「台灣微客公益行動協會」）

朱男聲稱，2020年7月和鄭女透過交友軟體認識，碰面幾次，也有過2次肌膚之親，但彼此還沒進展到情侶，不希望鄭女將私事牽扯協會公務，鄭女卻「擅自」參與協會的活動、打聽他有無女友，還私訊傳送自己的裸照給他，他覺得被騷擾，因而疏遠，不料鄭女向主管機關投訴不實指控，傷害他與協會的聲譽。

朱男指出，教育部等政府部門收到鄭女的電郵後，隨即發函協會切割，表明並非協會所辦志工活動的指導單位，要求協會更正文宣內容，甚至還收到地方政府勞工局來函，要求協會確實遵守《性別工作平等法》相關規定， 他和協會被鄭女害慘了，要求鄭女賠償精神慰撫10萬元，並把民事判決書電子檔寄給她當初投訴的政府機關。

鄭女出庭卻大爆料，堅稱不僅跟朱男確實曾為男女朋友，朱男還跟她吹噓過跟某某官員很熟、自己也在政府機關任職等事蹟，她信以為真，想全力支持朱男的公益事業，卻發現對方不只有1個女人，朱男也向她坦承欣賞美女，曾跟年輕女志工上床，她開始懷疑朱男推動公益的真實性，私下查出教育部、外交部都沒跟微客協會協議合作，更沒擔任協會活動的指導單位。

鄭女強調，朱男的微客協會、微客公司標榜參與的國際志工眾多，從15歲70多歲都有，她認為既然從事公益，就應受公眾監督，所以按照自身查證結果，寄信向政府機管陳情、請求調查，目的是保障志工、避免國高中生大學生被誤導，她沒公開向大眾散布，並非以惡意破壞朱男名譽為目的。

法官審理認為鄭女已舉證有女志工遭朱男毛手毛腳的經歷，消息來源更批「朱伯伯的行為太超過」，另有女志工透露當眾被朱男摟住脖子攬靠朱男身邊，令她驚訝又不舒服。還有志工透露協會辦活動的費用「坑得驚人」，打聽資金流向，資深同事竟然答不出來，很多人因而離職。

法官指鄭女本案向政府機關陳情內容，依據親耳聽聞朱男講述，以及網友分享類似經驗的留言與訊息，並非憑空杜撰，且針對攸關公益、可受公評之事，請求行政機關調查，難以認定是假借言論自由之名對朱男惡意誹謗，據此判朱男和微客協會、微客公司全部敗訴，可上訴。