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春日趴現場飲水飲料支援不斷！Coway行動水車無限取水、金車飲料送到手軟人氣爆棚

▲ETtoday好朋友春日趴，Coway活動攤位。（圖／記者林敬旻攝）

▲ETtoday好朋友春日趴在「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」盛大登場，Coway行動水車、金車飲品攤位人氣滿滿。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者張惠媛／台北報導

適逢世界地球日（4/22），ETtoday好朋友春日趴在「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」盛大登場，現場眾多知名品牌、人氣文創攤位邀你一起相揪親朋好友、帶上寵物毛孩出門high玩，響應環保、用行動愛地球！

Coway行動水車無限提供極淨飲水，邀你一起愛地球

▲ETtoday好朋友春日趴，Coway活動攤位。（圖／記者林敬旻攝）

▲Coway行動水車無限提供春日趴好友攜帶容器取水，用行動愛地球。

▲ETtoday好朋友春日趴，Coway活動攤位。（圖／記者林敬旻攝）

▲Coway環保運動矽膠水杯超粉嫩的色彩讓ETtoday主播直呼可愛。

呼應世界地球日與ESG永續環保議題，Coway行動水車也來到現場，於活動期間為現場的春日趴好友及萌寵們提供極淨飲水，迎來春夏季節，大家越來越喜歡往戶外跑，戶外活動最重要的就是補充足量水分，Coway帶來擁有美國WQA全機認證的桌上型冰溫瞬熱濾淨智控飲水機，符合SGS 67項最高規生飲水檢驗標準、一開即飲，為活動現場的粉絲、毛孩及飼主們提供經過品水師把關的純淨飲水，讓喝水成為一種享受！

▲ETtoday好朋友春日趴，金車活動攤位。（圖／記者林敬旻攝）

▲完成步驟就送Coway環保運動矽膠水杯，攤位前人潮不斷。

外型時尚吸睛的行動水車，在活動開始前就吸引眾人圍觀，更在活動開始後排起長長人龍、盛況不斷，且完成步驟還可以兌換限定精緻好禮：1. 到Coway行動水車處自備容器完成取水、2. 與Coway水車拍照或錄影、3. 將照片上傳至FB／IG、4. IG／FB tag Coway官方粉絲團帳號，就能將Coway環保運動矽膠水杯帶回家，baby blue的粉嫩色彩跟春日野餐派對超match！Coway環保運動矽膠水杯也讓東森新媒體ETtoday主播大感驚豔，直呼：「超可愛！」呼籲現場的春日趴好友們自備容器到Coway行動水車取水，減少使用一次性容器，一起化身「春日部防衛隊」用行動愛地球。

國民飲品按讚就送！野餐郊遊好夥伴等你來拿

▲ETtoday好朋友春日趴，金車活動攤位。（圖／記者林敬旻攝）

▲野餐郊遊好夥伴「奧利多水」跟「健酪乳酸飲料」按讚就送，吸引現場民眾排隊。

▲ETtoday好朋友春日趴，金車活動攤位。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼春日野餐除了補水，最重要的就是備好清爽飲品。

▲ETtoday好朋友春日趴，金車活動攤位。（圖／記者林敬旻攝）

「臺灣當代文化實驗場 C-LAB」位於建國玉市旁，距捷運忠孝復興站步行僅需要8分鐘，邀請多組新興人氣歌手帶來精彩演出，現場還有多個市集攤位、手作DIY課程、實境拍照打卡裝置、萌寵市集，除吸引粉絲漏夜排隊外，今日一早更湧進大量人潮，各攤位人氣滿滿。野餐郊遊好夥伴「奧利多水」跟「健酪乳酸飲料」在金車品牌攤位與大家見面，為了讓春日趴好友們更盡興，祭出「按讚FB／追蹤IG」就直接贈送奧利多水／健酪乳酸飲料乙瓶的超狂活動，攤位就位於舞台正對面，吸引許多人停駐，紛紛拿出手機掃描、按讚追蹤，讓工作人員發飲料發到來不及。

「奧利多水」和「健酪乳酸飲料」皆為長年熱銷的經典飲品，添加寡醣的奧利多水加上碳酸氣泡的口感，風味十足、清新爽口，春日野餐來上一瓶超百搭！暢銷30餘年的「健酪乳酸飲料」已是「國民飲品」等級，擁有甜甜的香氣跟微酸口感，完全是春天中最迷人的滋味，淡淡乳酸風味讓大人小孩都愛不釋手，草地野餐墊上放眼望去人手一瓶，人氣爆棚！

在春暖花開的日子裡，週末別再當沙發馬鈴薯！來ETtoday好朋友春日趴享受陽光、草皮、音樂，現場各攤位等你來打卡，快出門跟好友一起玩翻世界地球日。

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