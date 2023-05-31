65%青少年害怕全球暖化！過半數沒節能減碳　3大原因曝

▲金車調查發現，6成5青少年害怕全球暖化，卻有過半青少年未執行節能減碳。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全球暖化導致氣候變遷加劇，節能減碳更成為潮流，根據金車文教基金會針對國內1.6萬青少年調查顯示，近6成5受訪者對全球暖化感到害怕，最擔心候災害分別為豪雨成災及土地乾旱，儘管如此，但5成7青少年自覺因「沒有養成習慣」，導致無法確實執行節能減碳，專家建議從簡單生活小事著手，有助於建立正向關係。

全球暖化導致氣候變遷日益加劇，更對自然生態帶來嚴重衝擊，為了解青少年對節能減碳看法，金車文教基金會在4月17日到5月7日期間，針對全台國小高年級到國中學生，透過網路及紙本方式進行調查，獲得有效問卷1萬6328份，並在今（31日）公布結果。

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調查顯示，面對切身相關的環境課題，有近6成（59.7%）兒少自認瞭解氣候變遷會帶來影響，6成5兒少對於全球暖化感到害怕，最擔心的氣候災害，首先是豪雨成災（57.4%），其次為土地乾旱（46.6%）。

儘管青少年對全球暖化感到害怕，但調查顯示，青少年自覺難以確實執行節能減碳，5成7是因為「沒有養成習慣」，其次為「不知從何做起（46.6%）」、「覺得麻煩（34.2%）」；有趣的是，仍有22.6%的青少年認為，身邊節能減碳做的最好是自己。

而能源消費是碳排放主要來源之一，台灣屬於能源高度進口國家，但調查顯示，超過8成（83.8%）青少年不知道我國能源「90%以上依賴進口」。在各類型能源使用現況上，71.4%受訪者認為台灣目前主要電力來源為火力，其次分別為太陽能、風力，與經濟部能源局統計相符，顯示兒少對國內主要電力來源類別有一定程度認知。

金車文教基金會曾清芸總幹事表示，調查中發現，「沒養成習慣」是影響兒少落實減碳行為的一大阻礙，建議同學先從簡單的生活小事著手，有意識地檢視與紀錄日常行為，將有助於建立正向習慣，進而內化永續價值去影響身旁的人。