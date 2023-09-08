台東自然醒慢活祭今移師台北　舉辦全國社工身心療癒體驗

▲台東自然醒慢活祭今移師台北舉辦全國社工身心療癒體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



由台東縣政府推出的品牌《自然醒慢活祭》，8日首度移師台北，在集思交通部國際會議中心舉辦「溫柔療癒日」活動，吸引全國逾百位社工人員一同參與，為自己按下暫停鍵，共同體驗一天的療癒時光。

副縣長王志輝表示，《自然醒慢活祭》長期致力於推動身心靈療癒產業發展，這次首度移師台北，希望透過活動讓社工們以身心靈的角度探索療癒之道，在助人以外習得自助的能力，將這份療癒感融入自己的工作和生活。參與社工表示，這是他們首度參與如此靜心的活動，不僅使身心得以完全放鬆，更緩解了工作帶來的緊繃情緒。另有現場參與者表示，這樣的療癒體驗不僅適用於自己，更能將其延伸給更多需要幫助的人們。

縣府社會處長陳淑蘭指出，「溫柔療癒日」分為三個段落，開場邀請到來自長庚生技身心靈轉化中心的資深教練吳長泰，帶領學員們進行「螺旋舞」與身體的「結構調整」，以緩慢的螺旋動作為引子，讓身體跟著拉伸與舒緩，釋放身心的壓力。緊接著由風潮音樂創辦人楊錦聰與PATH身心靈中心創辦人吳曉艾共同傳授「快樂細胞」的秘訣，透過簡單的身體移動或舞動，讓自己靜下心與身體對話，是一場身心移動的體驗式旅程。最後一場「自然聲波浴」，在頌缽療癒師Ashley愛希與講師群的引領下，參與者紛紛在聲波的共振中感受到音療的能量。

社會處進一步說明，《自然醒慢活祭》是由國家發展委員會與衛生福利部指導，台東縣政府主辦，風潮音樂承辦的身心靈活動，未來將持續深耕身心靈療癒產業，以打造全國身心靈休閒美學品牌為目標，為參與者帶來更多豐富的療癒體驗。9月16日至17日，將於台東鐵花新聚落舉辦「夏日療癒祭」，邀請到金曲歌王陳建年、電子實驗音樂人林強、漂流出口等12組演出團隊輪番登場；10月28日至29日則在台東知本以溫泉為題，舉辦「淨心慢旅行」體驗活動，透過療癒活動的舉辦，讓更多人參與與體驗。