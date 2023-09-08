「百大青農」響應反詐騙　攜手關警「助貼」延伸防詐騙宣導縱深

▲「百大青農」攜手員警將一張張的「防詐警語貼紙」平整的貼在外包裝上。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局關山分局偵查隊為延伸防詐騙宣導縱深，特印製1,000張防詐貼紙，並獲得轄內海端鄉武陵村「布古拉夫武陵農場」，曾獲「百大青農」殊榮的農場負責人張孝偉響應。

關山警察分局為擴大防詐騙宣導「縱深」及成效，將最常見的「假網拍、假投資、假檢警、假交友、解除分期付款及猜猜我是誰」等6大詐騙手法，以鮮豔顏色製做成「防詐警語貼紙」計1,000張，可張貼於販售商品外包裝上，讓防詐騙宣導更日常化及生活化。該作法獲得曾榮獲「百大青農」的武陵農場負責人張孝偉的認同及響應。於8日清晨採摘的新鮮蔬菜包裝畢後，在武陵派出所所長田政福及警員竇弘恩、吳文彥的協助下，將一張張的「防詐警語貼紙」平整的貼在外包裝上。

張孝偉邊貼貼紙邊說，這個很好，可以讓更多的民眾知道「165」(反詐騙專線)是甚麼，可以盡到企業的社會責任，也達到宣導的功能。隨後將該批新鮮蔬菜及有機米載送到關山鎮農會生鮮超市，並一一檢視確認都貼上貼紙，再將商品上架。此一舉動大獲農會職員的肯定，並說貼紙顏色非常顯眼，還配上可愛警察插畫，吸睛效果十足，而且不僅可提醒農戶及逛超市民眾之功效，還能「延伸」到購買人及其家庭成員的宣導效果，可謂「一舉數得」。