　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「百大青農」響應反詐騙　攜手關警「助貼」延伸防詐騙宣導縱深

▲「百大青農」攜手關警將一張張的「防詐警語貼紙」平整的貼在外包裝上。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「百大青農」攜手員警將一張張的「防詐警語貼紙」平整的貼在外包裝上。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局關山分局偵查隊為延伸防詐騙宣導縱深，特印製1,000張防詐貼紙，並獲得轄內海端鄉武陵村「布古拉夫武陵農場」，曾獲「百大青農」殊榮的農場負責人張孝偉響應。

關山警察分局為擴大防詐騙宣導「縱深」及成效，將最常見的「假網拍、假投資、假檢警、假交友、解除分期付款及猜猜我是誰」等6大詐騙手法，以鮮豔顏色製做成「防詐警語貼紙」計1,000張，可張貼於販售商品外包裝上，讓防詐騙宣導更日常化及生活化。該作法獲得曾榮獲「百大青農」的武陵農場負責人張孝偉的認同及響應。於8日清晨採摘的新鮮蔬菜包裝畢後，在武陵派出所所長田政福及警員竇弘恩、吳文彥的協助下，將一張張的「防詐警語貼紙」平整的貼在外包裝上。

▲「百大青農」攜手關警將一張張的「防詐警語貼紙」平整的貼在外包裝上。（圖／記者楊漢聲翻攝）

張孝偉邊貼貼紙邊說，這個很好，可以讓更多的民眾知道「165」(反詐騙專線)是甚麼，可以盡到企業的社會責任，也達到宣導的功能。隨後將該批新鮮蔬菜及有機米載送到關山鎮農會生鮮超市，並一一檢視確認都貼上貼紙，再將商品上架。此一舉動大獲農會職員的肯定，並說貼紙顏色非常顯眼，還配上可愛警察插畫，吸睛效果十足，而且不僅可提醒農戶及逛超市民眾之功效，還能「延伸」到購買人及其家庭成員的宣導效果，可謂「一舉數得」。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
基泰建案害慘周圍住戶！鄉民好奇：連續壁是啥？　專家給解答
婦人胸悶2年！X光驚肺變馬賽克　鄰居養1動物「長期吸排泄物」
台北「民宅下陷」震撼一票人！哪個縣市地質最好　答案出爐
民調／侯友宜、柯文哲黃金交叉「差距拉大」　郭台銘首度不到一成
明猛甩水襲3地　下周可能有颱風生成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新竹棒球場「覆土高度不符」　市府將採天然或人工草皮置換工法

台東自然醒慢活祭今移師台北　舉辦全國社工身心療癒體驗

每週申請案達2千件！桃園巨大廢傢俱清運申請系統9／15開放預約

友善通報網奏效！關警頒贈感謝狀予關山鎮農會

「護理長非護理之家負責人」　護理之家協會理事長籲政府重視

「百大青農」響應反詐騙　攜手關警「助貼」延伸防詐騙宣導縱深

強化場所自主防災應變　南消辦塑膠模具工廠搶救演練

與唐寶寶共製月餅　北港朝天宮董事長蔡咏鍀「用愛溫暖中秋」

嘉義縣世界自殺防治日　創意話劇呼籲珍愛生命

屏東涼山原民保留地權利回復　瑪家鄉公所：過程充滿溫馨感恩　

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

台南透天厝綠房子外衣半脫　海葵威力太強直接禿頭了

新竹棒球場「覆土高度不符」　市府將採天然或人工草皮置換工法

台東自然醒慢活祭今移師台北　舉辦全國社工身心療癒體驗

每週申請案達2千件！桃園巨大廢傢俱清運申請系統9／15開放預約

友善通報網奏效！關警頒贈感謝狀予關山鎮農會

「護理長非護理之家負責人」　護理之家協會理事長籲政府重視

「百大青農」響應反詐騙　攜手關警「助貼」延伸防詐騙宣導縱深

強化場所自主防災應變　南消辦塑膠模具工廠搶救演練

與唐寶寶共製月餅　北港朝天宮董事長蔡咏鍀「用愛溫暖中秋」

嘉義縣世界自殺防治日　創意話劇呼籲珍愛生命

屏東涼山原民保留地權利回復　瑪家鄉公所：過程充滿溫馨感恩　

李凱威2分砲　味全3比1領先樂天

U18／荷蘭「送大禮」單局6保送　中華5局5比0荷蘭

基泰建案害慘周圍住戶！鄉民好奇：連續壁是啥？　專家給解答

UNIQLO KAWS聯名今開賣！粉絲一早排隊瘋搶　首個完售竟是ARTBOOK

劉俊豪雙安貢獻勝打　富邦二軍4比1擊退台鋼3連勝

胡歌解釋失控發文原因　喪母4年「還會發訊息給她」惹鼻酸

韓網熱帖／BTS V跟BLACKPINK JISOO好像很熟？

真實籃球模擬《NBA 2K24》上市　重溫黑曼巴榮光時刻

長者公費肺鏈疫苗「擴大對象還多一劑」！10／2起分三階段接種

勵志小語陪伴走出迷茫　全浩瑋多出賽要讓阿嬤看到

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

地方熱門新聞

高虹安返台：近日報導惡意揣測多

新竹縣府展鐵腕！湖口違建超商斷水斷電

台南雨彈狂襲永康警管制交通

即／台南小東地下道又淹！警冒雨急封閉

台南永康工廠火警「3樓濃煙猛竄」

屏東空中遊覽活動取消9/8、9/9班次

賓士媽逆向載兒　校門口嗆：我故意的

台南強降雨市區積水　抽水機全力運作

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

星星之火可以燎原豈能不慎！

兄欠債被錢莊逼還錢　警方行員聯手阻詐

新北金山清水溪護岸砌石法兼顧美觀防洪

從台南安平航向大海

信義東埔溫泉區陷土石流輪迴！聯外道路又中斷

更多熱門

相關新聞

台東警校園深耕反詐觀念

台東警校園深耕反詐觀念

近年來各種詐騙方式層出不窮，手法也日新月異，甚至有詐騙集團將黑手伸進校園，利用學生懵懂、好奇的心態，吸收成為車手，甚至淪為詐騙集團的替罪羊，因此，台東警察分局特於日前與國立台東高級中學共同合作，舉辦反詐騙教育宣導及有獎徵答活動，強化學生反詐騙觀念。

台東城市品牌形象正式發布

台東城市品牌形象正式發布

台電全省總動員　台東已全面復電

台電全省總動員　台東已全面復電

兄欠債被錢莊逼還錢　警方行員聯手阻詐

兄欠債被錢莊逼還錢　警方行員聯手阻詐

50對金鑽石婚夫妻接受縣長饒慶鈴表揚與合影

50對金鑽石婚夫妻接受縣長饒慶鈴表揚與合影

關鍵字：

百大青農詐騙台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

包小柏女兒骨灰隨身帶

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

獨／ KID《玩很大》受傷坐輪椅回國

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

女星抓包「老公床戰親媽」崩潰離婚！

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面