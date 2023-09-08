Sense Of Touch．五感台東．觸動想像　台東城市品牌形象發布

▲由台東設計中心主導的「台東城市品牌形象」計畫，8日下午舉辦「Sense Of Touch．五感台東．觸動想像」記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

由台東設計中心主導的「台東城市品牌形象」計畫，8日下午舉辦「Sense Of Touch．五感台東．觸動想像」記者會，計畫主持人吳孝儒表示，活化台東品牌能見度，統整城市對外溝通的品牌形象，可以呈現更具台東風格的形象。



縣長饒慶鈴提到，從台灣設計院張基義院長創立第一個縣級設計中心後，已成為其他縣市爭相仿效成立，她上任特別推出設計中心2.0，台東縣政府積極以「設計」驅動縣政，不只是在文化、藝術層面，更擴及到景觀、建設、觀光、教育等不同面向，都可以看見台東將設計力導入公共政策的成果，一步步建立起台東對外溝通的城市品牌形象，藉由設計力點亮台東的城市品牌。

「設計」在台東，已經不再是口號。隨著全新的識別誕生，期待我們都能以這樣共同的台東品牌形象，持續在不同的領域上耕耘，向外傳達「台東品牌」背後的城市精神與價值，讓全世界看見台東。

台東設計中心計畫主持人吳孝儒表示，為推出全新的城市品牌識別，自去年起，發出超過6百份的問卷調查，96%民眾對於台東的第一印象是「大山大海大自然」，71%民眾對於台東色彩的印象是「山海藍」，84%民眾最想推薦「享受大山大海的清新空氣」。

據此，決定以「SENSE OF TOUCH五感台東，觸動想像」作為核心，延伸出專屬於台東的城市形象識別，從台東日出的感驗出發，以東字的五條橫線象徵「公路線、海岸線、山稜線、地平線」的視覺意象，呼應視、嗅、味、聽、觸的五感體驗，開啟對台東的想像，將「東」字圖像化，表現日出日落、五感體驗盡收台東的視覺設計。

此外，台東設計中心也以全新識別的Logo，製作縣府形象外套、背心、公文夾、 帆布袋、鋼杯等系列商品，今天記者會並以「In & Out台東設計力的主張」為題，邀請在地設計師北海先生、蔡賢臻、蔣承翰及版畫藝術家李屏宜展開論壇，為台東設計儲備更多正能量。