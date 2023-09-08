別被「未成年不會有前科」騙了　台東警校園深耕反詐觀念

▲台東警察分局前往國立台東高級中學，舉辦反詐騙教育宣導及有獎徵答活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年來各種詐騙方式層出不窮，手法也日新月異，甚至有詐騙集團將黑手伸進校園，利用學生懵懂、好奇的心態，吸收成為車手，甚至淪為詐騙集團的替罪羊，因此，台東警察分局特於日前與國立台東高級中學共同合作，舉辦反詐騙教育宣導及有獎徵答活動，強化學生反詐騙觀念。

本次宣導活動參與師生約300餘人，採用分享偵辦詐騙案件經驗與互動討論的方式，講解校園常見的詐騙手法，以及如何辨別詐騙行為，以加深學生的識詐觀念。另外，近期由於詐騙集團利用高薪、高報酬等招人話術吸收學生作為詐騙車手的案件越來越多，因此台東警察分局也特別舉實際案例，宣導學生不要貪圖一時的便宜最後卻觸犯法網，以此幫助學生建立正確的法治觀念及自我保護意識。

台東警察分局長陳蔚文表示，現今網際網路與行動通訊軟體普遍，家長應多留意及關心子女生活作息及交往對象，而平時也要培養子女正確的金錢使用及儲蓄觀念，以避免詐騙集團利用金錢誘惑，同時也呼籲學生莫相信詐騙集團「未成年犯案不會有前科」等話術，如有遇到疑似詐騙行為可即時撥打110報案電話及165反詐騙專線諮詢。