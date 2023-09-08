友善通報網奏效！關警頒贈感謝狀予關山鎮農會

▲關警頒贈感謝狀予關山鎮農會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣警察局關山分局於8日，由偵查隊隊長胡家銘前往關山鎮農會頒贈感謝狀，因於上週透過「友善通報網」，即時攔阻「假投資真詐騙」的詐騙案，金額為新台幣234萬，另感謝協助拍攝反詐騙短片。

農會信用部主任林娟宏表示，將持續注意可疑人事物，若有神色慌張的民眾，或是異常大筆匯提款，將通報警察前來協助處置，避免民眾遭詐騙所害，與警共同守護民眾財物安全。

防詐識詐可說是當前最重要的工作，關山警察分局為使轄內鄰里民眾能夠接收到識詐知能，特由偵查隊與各分駐(派出)所組成「打詐團」，主動或受邀前往轄內文健站、老人日托、教會集會、社區治安會議及運用各鄉(鎮)辦理活動等時機，於會(現)場實施防詐等宣導，以淺顯易懂方式向民眾說明「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假交友及人頭帳戶詐騙」等6項常見的詐欺手法，期能加深民眾印象，達到防詐效果。

另與轄內超商及金融機構等業者達成「防詐連線」共識，建立「友善通報網」，若發現有邊講電話邊操作ATM、神情慌張、臨櫃異常提(存)領款及領取未註明寄件人包裹等狀況，協助通報分駐(派出)所，期能及時攔阻詐騙案件，避免民眾遭受損失。