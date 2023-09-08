蔡英文稱超思進口蛋禁得起考驗　藍黨團：別瞎背書讓閣員能騙下去

▲李德維出席國民黨團8日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對50萬元資本額的超思進口逾8000萬顆巴西雞蛋爭議，總統蔡英文表示，做這行的國際貿易模式，或許跟平常製造工業產品賣出去的模式有些不一樣，她相信過程都可攤在陽光下，也都禁得起檢驗。對此，國民黨立法院黨團首席副書記長李德維表示，蔡英文不要瞎背書，不要認為妳的閣員有其支持，就有底氣可以繼續來騙下去。藍委賴士葆說，新竹市前市長林智堅論文抄襲，蔡英文要民進黨全黨護林，結果一屍好幾命，奉勸蔡不要胡亂背書。

蔡英文昨在出訪非洲友邦史瓦帝尼期間與隨行媒體茶敘，對於超思進口巴西雞蛋爭議，她表示，專業領域裡有一些熟悉這行的廠商，做國際貿易模式，或許跟平常製造工業產品賣出去的模式有些不一樣，這幾天農委會跟行政院都有完整說明，相信過程都可攤在陽光下，也都禁得起檢驗。

國民黨立法院黨團8日上午開記者會，媒體詢問上述蔡英文的發言是否在為陳吉仲背書？國民黨立法院黨團首席副書記長李德維表示，蔡英文不要瞎背書，不要認為妳的閣員有其支持，就有底氣可以繼續來騙下去。去年林智堅論文爭議到超思，有哪一個正常的人會相信沒有貓膩嗎？如同其他國民黨同志所提出的，要不是有特別皇親國戚關係，怎樣資本額50萬元的公司，可以拿到這樣合約，且價差高達上億元。

國民黨立委洪孟楷說，哪一次不是說在野抹黑、造謠？去年蔡英文說願意相信林智堅沒抄襲，下令黨公職捍衛林的清白，那蔡要不要再次下令所有民進黨政府官員，全部力挺超思跟陳吉仲。洪批評，不要把國人當笨蛋，從疫苗、快篩到雞蛋，國人越來越覺得，每次當國內有缺什麼的時候，就是有特定人士有上下其手空間，這讓國人無法接受，誰敢發國難財、機會財，最可恥，呼籲蔡跟行政院長陳建仁出來面對，副總統賴清德對此要有態度。

▲賴士葆出席國民黨團8日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆在記者會中也提及，蔡英文在海外隔空背書沒有意義，林智堅論文抄襲，蔡也是公開下達軍令狀，要民進黨全黨護林，結果一屍好幾命，奉勸蔡這次不要胡亂背書，因為陳吉仲沒向全民公布超思跟巴西的合約，這才啟人疑竇、有太多想像空間。



賴士葆說，農業部說超思只賺3800萬，但這等於超思賺50萬資本額的76倍，這是暴利，怎麼沒有圖利？有太多問題就是因為合約沒公開，使人很多事實被隱藏了，希望農業部責成超思，盡快公布超思跟巴西出口蛋商的合約細節，以示公允。