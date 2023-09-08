徐巧芯控農業部「謀財害命」遭告　黃揚明揭「蔡政府對付在野手段」

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市議員徐巧芯日前因指控超思公司在國內缺蛋時期，專案進口的巴西雞蛋驗出兩類「氯黴素」超標，恐有致癌風險，抨擊農業部「謀財害命」，結果遭農業部部長陳吉仲反擊，並表示，針對徐巧芯這樣的指控，將以「農業部」的名義委任律師提出「民事侵權訴訟」。對此，媒體人黃揚明昨（7日）在臉書質疑，官員用公帑提告民代妥適嗎？並強調「這不是蔡政府的政府機關第一次用『提告手段』對付在野黨民代」。

黃揚明分析，陳吉仲面對前立委邱毅指控的部分，選擇以加重誹謗提出自訴，他認為「只要律師費並非使用公帑（例如：部長特別費等名目）」，這案子旁人無須置喙，邱毅也同樣可透過司法途徑證實他有所本，來讓司法釐清。但徐巧芯的「謀財害命」說，陳吉仲則是以「農業部」名義，委任律師提出民事侵權訴訟，要求徐巧芯撤除粉專發文，並在指定的報紙刊登判決書全文。

黃揚明點出，在徐巧芯的部分，農業部是提告的主體，相關訴訟衍生費用（例如：委任律師等），使用的是來自「人民稅金的公帑」，黃揚明並指出，「這不是蔡政府的政府機關第一次用『提告手段』對付在野黨民代」。

黃揚明提到，2019年12月6日，國民黨立委曾銘宗、陳宜民等多位立委、議員針對「蘇啟誠案」到外交部抗議，事後外交部對與會者提出妨礙公務等刑事告訴，但與此次的自訴不同，並未委託律師。最後，曾銘宗因涉拉扯外交部科員手臂，陳宜民涉推擠及拍落女警帽子，遭北檢依強制、妨害公務罪緩起訴，其餘被告，如：李明賢、張斯綱等人則全部獲不起訴。

黃揚明認為，這類政治攻防拉高到司法追訴，事實上除了浪費司法資源，實際效益很低。更何況，使用公帑提告，實在有待商榷。黃揚明表示，「民代監督政府機關天經地義」，並指控蔡政府標榜言論自由，官員卻不斷透過司法手段干預監督。

黃揚明說，在民主時代，只要所言有憑有據，行政部門即便透過司法手段提告民代，也不容易被判有罪，更何況民代一舉一動也自有社會公評，就像徐巧芯的發文把禁藥名稱錯植，立即被揪錯。黃揚明最後表示，政府機關動輒以提告當作手段，目的當然是為了箝制言論自由，並非民主之福。