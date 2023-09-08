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社會 社會焦點 保障人權

騙錢開藝品店被抓！12尊關公像+各式木雕　屏東執行署將法拍

▲屏東執行分署邀請9月12日來東港逛整間藝品店及倉庫 。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署邀請9月12日來東港逛整間藝品店及倉庫 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於9月13日法拍東港一整間藝品店，店內木雕種類琳瑯滿目，有莊嚴威武、造型各異的關公像12尊，適合開店做生意的聚寶盆與財神木雕，三國演義裡的孔明、劉備、趙雲、司馬懿等經典人物，以及柚木泡茶長桌、全新乾唐軒等各式不同品牌茶具、電腦桌機含螢幕共59項動產，還有倉庫內的胡桃木、巴花木等不同材質的木桌7張。

▲屏東執行分署邀請9月12日來東港逛整間藝品店及倉庫 。（圖／屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署邀請9月12日來東港逛整間藝品店及倉庫 。（圖／屏東執行分署提供）

屏東分署將於9月12日上午10點半至12時，開放民眾在東港直接觀覽，就地鑑賞該間藝品店內全部拍賣品項以及倉庫內的木桌，歡迎有興趣的民眾於下週一（9月11日）下午5點以前電洽承辦書記官預約帶看，電話為：08-7366626轉5205孫書記官、5216蘭書記官。如無法親自到場觀賞，也可至分署官網瀏覽照片或線上觀看鑑賞影片。

這件義務人為詐騙案件被告，以犯罪所得購入的各式商品成立這間藝品店，屏東地檢署扣押其店內與倉庫裡的各項財產。因木雕等物品保管不易，遂囑託屏東執行分署進行變價程序，希望藉助分署的拍賣專業，能及時將這些扣押物順利拍出，避免價值隨時間貶損，也可以協助檢方日後紓解贓證物庫保管空間負擔，並確保將來犯罪不法所得之沒收及被害人求償權益。

這次拍賣商品自用店用兩相宜，屏東分署歡迎有興趣的民眾預約後在拍賣前一日先去店裡跟倉庫逛逛，拍賣9月13日上午9點半至10點於分署（屏東市建豐路180巷28號）持證件登記領取號碼牌，就可以在10點開始競標喊價，用現金或信用卡把喜歡的藝品帶回家。相關拍賣公告及注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

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