寄件和收件都是他！20歲男鑽物流代墊機制　3度詐取貨款被起訴

▲廖姓男子明知沒有支付運費與寄送貨物之意，去年7月間三度利用物流公司有提供代墊貨款服務，一人分飾寄件與收件人，再以虛設人頭名義讓不知情物流人員受騙上當代墊1500元至2000元不等貨款。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子偶然得知某物流公司有提供代墊貨款服務，去年7月間三度分飾寄件人與收件人，以虛設人頭收取貨物，騙取不知情物流公司人員到府送貨服務，物流人員分別代墊1500元至2000元不等貨款，事後才驚覺被騙向警方報案處理；桃檢偵結依詐欺取財罪嫌將廖男提起公訴。

檢警調查，年僅20歲的廖姓男子去年7月13日凌晨近3時許，以虛設蔡姓男子名義在某物流公司網路APP申請寄件服務，收件人則為陳姓男子，但實際上寄件然與收件人都是廖姓男子，物流公司吳姓服務人員到場運送貨物到指定地點卻無人收受貨品，但已代墊2000元貨款，卻找不到實際的廖男申請費用才將覺被騙。

廖男食髓知味後，又於同年月29日不同時間，兩度以相同方式寄件與收件，導致物流公司趙姓服務人員先後代墊2000元與1500元貨款，事後又連繫不上實際收件人才驚覺被騙，先後報警處理，龜山警方接獲類似報案電話，根據發話地點循線查獲廖男到案。

桃檢複訊時，廖男坦承犯行，物流公司則指證歷歷，並提供廖男在網路APP上寄件對話等訊息，檢方認為，廖男犯行明確，已觸犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，偵結依詐欺取財罪嫌將廖男起訴。