哥哥欠債被地下錢莊逼還錢　婦急匯96萬...警方行員聯手阻詐

▲▼婦人遭詐團假冒親哥遭黑道暴力討債誆騙匯款，中埔警及郵局行員機警阻詐 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警局中埔分局三和所員警日前接獲郵局報案，稱有1名老婦人疑似遭到詐騙，立即前往協助，經到場了解為1名高齡80歲陳姓老婦日前接到1通陌生來電，對方自稱為陳婦的親哥哥，聲稱自己欠地下錢莊一筆96萬元的債務，但因目前手頭吃緊無法還款，地下錢莊便會找黑道兄弟對其不利，故需要陳婦先代為匯款支付債務，等到自己手頭充裕，一定全數歸還。

被害人不疑有他，即於當(29)日依詐騙集團指示前往嘉義市住家附近銀行提領現金後，並至中埔鄉郵局欲匯款新台幣96萬元現金至詐騙集團所提供之銀行帳戶，還好郵局行員在詢問陳婦匯款目的時，機警察覺有異，立即通報員警前往處理。

在警方耐心對被害人解說此為假親友真詐騙手法，並協助陳婦聯繫真正的哥哥，確認並無此事後，被害人才恍然大悟得知自己正遭受詐騙，幸好尚未匯款，同時感謝機警的行員和員警的攔阻，才能保住自己的積蓄。

中埔分局再次溫馨提醒，目前詐騙手法多元，民眾若接獲詐騙電話或陌生人要求加「LINE好友」而有遭到詐騙之疑慮時，請立即撥打165反詐騙或110專線查證！另遇有新型詐騙手法時，也請記得告訴親朋好友及家中長輩，多一分提醒，少一分損失。