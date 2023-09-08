19歲男自稱「在球場聊天被砍」！犯嫌到案了　背後原因曝光

記者邱中岳、戴若涵／新北報導

新北市汐止區茄苳路茄苳橋下籃球場7日晚間9時10分，發生一起砍殺事件！一名19歲年輕人表示，自己在球場與他人聊天時，遭不明人士持刀攻擊，所幸人意識清楚，並無生命危險。警方獲報到場處理，將他送醫救治，並火速成立專案小組緝凶，稍早嫌犯到案了。

▲新北市汐止砍人案犯嫌到案了。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

根據警方調查，19歲朱男、22歲陳男、22歲李男騎機車行經茄苳路、茄福街口時，遇到30歲張男、20歲魏男、32歲林男等人將車輛停放路邊下車，朱男等人見狀，出言飆罵張男等3人「看X小」。

張男因此心生不滿想找人毆打朱男等人，便打電話向29歲闕男告狀，闕男得知後載著2名20歲的王男、邱男前來助陣，一路追到案發地點，雙方發生朝體衝突，朱男因來不及逃，當場遭張男持開山刀砍傷。而行凶的張男一行人見狀，分別開著兩部自小客車落跑。

警方調閱附近監視器畫面，循線於8日凌晨0時22分在三重區重陽路、三合路口攔截到涉案車輛，並查獲魏、林、張等3人，在車內起獲犯案刀械及棍棒，接著凌晨0時38分再於基隆市七堵區長安街攔截到邱、闕、王等3人，6人全數到案。

而遭砍傷的朱男受有左手上臂、左腹、左腿等刀傷，經治療後已無大礙。全案警詢後依妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌函送士林地檢署偵辦；另張男還因毒品案遭通緝，被解送基隆地檢署歸案。