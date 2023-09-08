高雄女車門離奇「被撞凹大洞」　監視器竟看到「一團黑影」闖禍

記者賴文萱／高雄報導

鬼月離奇車禍！高雄一名李姓女子6日報案稱，她在三民區鼎力路與金鼎路口發生車禍，員警趕抵現場後卻只見她一人。李女表示，她開車突然聽到「碰！」一聲，才發現車身竟然出現大凹洞，但當時附近沒有其他車輛，感到非常疑惑，警方後來不停追查，調閱後車監視器才發現，原來兇手竟是一隻黑狗在路上亂竄衝撞後逃逸。

▲鬼月離奇車禍！女開車聽碰一聲車門凹大洞。（圖／記者賴文萱翻攝）

51歲李女日前開車上路，卻在半路突然聽到「碰！」一聲，她趕緊下車查看，發現右前門竟然有一個大凹洞，但當時附近並沒有其他車輛靠近，完全不知到底凹洞怎麼來的，感到非常疑惑。

▲開車聽碰一聲車門凹大洞，「一團黑影」閃現真相曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民二分局鼎金所受理李女報案後，調閱相關監視器，但沒拍到發生過程。為釐清事發過程，警方進一步調閱後方車輛行車紀錄器，竟發現當時有一隻黑狗闖紅燈往路口衝刺，撞上李女車門後逃逸。

▲兇手小黑狗被查獲時，一臉無辜不知自己犯了何事。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方沿線追查，發現黑狗出現在金獅湖周遭，該「嫌疑犯」遭警方查獲時，一臉無辜不知自己犯了何事。小黑狗主人75歲劉男表示，小黑很愛玩，雖然都有繫繩，但總會趁人不注意時掙脫，對於造成困擾感到相當抱歉。

警方後續則依道路交通管理處罰條例84條舉發飼主劉男，報案人李女得知真相後豁然大悟，向警方表達萬分感謝，也十分敬佩員警認真追查到底的精神。