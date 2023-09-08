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驚爆逼女學生「陪睡換合格」…駕訓班認：言語不當！斥同業誹謗

▲▼上海一駕訓班教練讓女學員陪睡。（圖／翻攝自新黃河）

▲流傳的警示通知。（圖／翻攝自新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一駕訓班驚傳個別教練在帶教過程中對女學員進行性騷擾，提出要求陪睡才能保證其考試過關。9月8日，涉事眾城駕校（台稱：駕訓班）的負責人回應，網傳內容不實，教練員在與女學員溝通中存在言語不當行為，但要求「陪睡」一事不存在，是同業的「誹謗」。

据《新黃河》報道，在網上流傳的一份落款時間為9月5日的《警示通知》中寫道，接園區派出所通知，現有眾城駕校個別教練在帶教過程中對女學員進行性騷擾，並提出要求陪睡才能保證其考試過關。

通知指出，該女學員憤怒報警，經公安機關查實確有其事，現正在處理之中。針對此次事件，公司向各位教練員師傅將此次事件予以通報，望各位教練引起重視，在帶教過程中切不可違紀、違法。一旦有類似事件發生，公司將依法上報，依法處理。這份通知落款署名為上海市聯農機動車駕駛員培訓職業學校。

9月8日上午，涉事駕校上海眾城汽車駕駛員培訓有限公司負責人表示，近期該駕校一教練員確實與一女學員說過「曖昧的話」，「我也看了聊天紀錄，微信聊天，（教練員）大概叫小姑娘練車，小姑娘說還沒起床，還沒化妝，教練跟她說你不化妝，更有女人味，再過幾年會更有女人味。」

事後，涉事女學員的男朋友曾找到涉事教練員理論，雙方發生肢體衝突，此後警方介入，「一個說猥褻，一個否認，沒有實證，畢竟她男朋友也打了教練，後來就各管各的，等於和解了。」

上海市公安局浦東分局惠園派出所一名工作人員表示，該所已對此事受案，「我們這邊已經處理好了，教練員給了（涉事學員）賠款。」關於教練是否提出要求女學員「陪睡」請求，該工作人員回覆說「沒有」。

針對此事，眾城駕校負責人坦言，涉事教練與女學員溝通時確實言語不當，並已對涉事教練批評教育。但關於網傳教練讓女學員「陪睡」一事，該負責人稱，確實不存在，當地警方介入後，曾召集當地多家駕校負責人開會通報此事，並要求相關駕校對此類事件引以為戒，「（陪睡）都是外面瞎傳的，派出所說，如果定性了，早就把他（涉事教練）抓起來了。他們（聯農）駕校內部發的（警示通知），教練一傳十，十傳百，現在整個行業都知道了。」

該負責人稱，眾城駕校一方已經聯繫律師，將針對聯農一方發布不實信息提起訴訟，「（陪睡是）誹謗，根本就不是事實。訴求就是要（對方）登報導歉，我們也不要求賠什麼錢。」

此外，上海市聯農機動車駕駛員培訓職業學校負責人手機始終無人接聽。

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