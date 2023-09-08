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大陸 大陸焦點 特派現場

軍隊帶頭拚生育　中共中央軍委發布落實辦法

▲習近平以中央軍委主席身份視察部隊。（圖／翻攝解放軍報）

▲中共中央軍委今天發布辦法獎勵軍人生育。（圖／翻攝解放軍報）

文／中央社

為提振低迷的出生率，中國準備動用軍隊作表率。中共中央軍委今天發布辦法獎勵軍人生育，提倡軍人適齡婚育，可以生育3孩，並新增育兒假、獨生子女父母護理假等配套措施，9月10日起實施。

新華社報導，中共總書記習近平日前以中央軍委主席身分簽署命令，發布「軍隊實施『中華人民共和國人口與計劃生育法』辦法」，內容共33條。

根據報導，這項辦法全面落實中國「人口與計劃生育法」，聚焦提升部隊凝聚力、戰鬥力，圍繞軍隊人員家庭「婚、孕、產、育、教」等現實需求，堅持體系設計、突出技術服務、注重支持扶助。

這項辦法並對軍隊人員規範和加強計劃生育、優生優育服務保障，構建「全生育鏈條」技術服務支持體系，保障實行計劃生育軍隊人員合法權益，促進軍隊人員「家庭幸福」。

報導並未發布這項辦法的具體條文，但強調33條辦法對生育調節、生育獎勵扶助、生育服務等作出規範。並提倡軍隊人員「適齡婚育、優生優育」，一對夫妻可以生育3個子女；新增「育兒假」、「獨生子女父母護理假」等假期，完善保育教育、托幼服務等配套措施；健全諮詢指導、保健服務、技術服務等舉措。

官方統計，2022年中國出生人口跌破1000萬人大關，僅有956萬，創下中共1949年建政以來新低。而中國媒體估計，中國今年出生人口有可能低於800萬人，人口除將加速步向高齡化，未來勞動人口的劇減更將危及中國長遠發展。

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