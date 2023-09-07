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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨派指蔣介石是「台版習近平」　批民進黨台灣之恥：至今沒清走銅像

▲▼台灣基進、獨派團體今（7日）於「中正廟」前舉辦「台灣大普渡」儀式。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進、獨派團體今（7日）於「中正廟」前舉辦「台灣大普渡」儀式。（圖／台灣基進提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣基進與獨派團體今（7日）於中正紀念堂自由廣場前舉辦「台灣大普渡」儀式，齊聲痛批，只要蔣介石塑像仍矗立，轉型正義與台灣民主就是假的；獨派團體更痛批，民進黨政府至今仍未將這些銅像清走，是台灣人的恥辱。他呼籲民進黨主席賴清德，未來若成功獲得勝選，上任後應盡速處理中正廟銅像。

台灣教授協會會長陳俐甫提出，就連金正恩都只敢把自己爸爸跟爺爺放在遠遠的錦繡山太陽宮裡祭拜，台灣卻把獨裁者的陵墓放在市中心，比北韓還不懂民主，中正紀念堂紀念著「把人變成英靈」的屠夫，反觀此去在二戰台北大轟炸時期死傷上千人，卻從未有人普渡。

台灣國理事長陳峻涵質疑，民進黨政府至今仍未將這些銅像清走，是台灣人的恥辱。他呼籲民進黨主席賴清德，未來若成功獲得勝選，上任後應盡速處理中正廟銅像。

政大歷史系教授周婉窈出席普渡儀式，表示包括蔡焜霖等前輩，愈來愈多爭取自由民主的長輩正逐漸凋零，他們一生努力奮鬥要讓台灣建國的目標仍遙遠，而轉型正義的具體作為也仍然不見蹤影。

周婉窈指出，中正廟一日不拆，蔣介石銅像一日不除，轉型正義就難前進。辭世未久的紀錄片導演洪維健，在臨去前仍卑微盼著中正廟圍牆的倒塌，中正廟的存在本身就是對台灣的霸凌，只有銅像拆除台灣才能走向和解。

周婉窈呼籲，轉型正義關係台灣未來，台灣應遠離人治，擁抱法治。蔣介石非法擅自奪走了超過259條以上的性命，就是「超級人治」。銅像若仍持續存在，等於超級人治在台復辟，跟對岸習近平如今的超級人治遙相呼應，試問台灣可接受習近平的統治嗎？若不行，就應該早日移除「台灣版習近平」蔣介石的銅像。

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