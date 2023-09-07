大陸8月出口負成長　連續4個月跌勢

▲中國8月出口負成長。（圖／CFP）
文／中央社
中國海關總署今發布8月全國進出口總值。資料顯示，8月出口年減8.8%、進口年減7.3%；出口連續4個月負成長、進口維持年初以來跌勢，顯示外需不振、內需下滑，製造業承壓加大。
中國海關總署7日發布8月全國進出口總值。
今年前8個月，中國進出口總值3.89兆美元（約新台幣124.48兆元），年減6.5%。其中，出口2.22兆美元，年減5.6%；進口1.67兆美元，年減7.6%，貿易順差5534億美元，擴大0.8%。
今年8月份，中國進出口總值5013.8億美元，年減8.2%。其中，出口2848.7億美元，年減8.8%；進口2165.1億美元，年減7.3%，貿易順差683.6億美元，收窄13.2%。
8月份出口年減8.8%，連續第4個月呈現負成長，跌幅較7月份收斂；8月份進口年減7.3%，持續年初以來跌勢，跌幅較7月份收窄。
路透社報導指出，中國處於外需不振、內需下滑困境，製造業承壓加大。報導引述國泰君安國際首席經濟學家周浩分析指出，跌幅收窄顯示狀況略有改善，不過不利因素仍在；中國貿易成長是否觸底將取決於幾個要件，其中最重要的是內需。
中國海關總署透過新聞稿說明今年前8個月進出口主要特點。
今年前8個月，中國對東協進出口增加；從歐盟、美國進口成長。東協為中國第一大貿易夥伴，按人民幣計，貿易總值年增1.6%，占外貿總值15.2%。歐盟為中國第二大貿易夥伴，貿易總值年減1.5%，占外貿總值13.6%。美國為中國第三大貿易夥伴，貿易總值年減8.7%，占外貿總值11.2%。
今年前8個月，中國機電產品出口比重近6成，其中汽車出口成長強勁。按人民幣計，中國出口機電產品年增3.6%，占出口總值58%。其中，自動數據處理設備及其零部件年減19%、手機年減7.5%；汽車年增104.4%。
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