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品牌徵人「月薪26K起、享勞健保」遭網罵小氣！無名小站女神回應了

▲▼ 。（圖／翻攝自小予IG）

▲徵才資訊。（圖／翻攝自小予IG）

記者施怡妏／綜合報導

有網友指出，無名小站傳奇正妹「小予」陳玟予的服飾店在徵全職倉管人員，上班時間為早上8時到下午17時，「月薪為26400元起，享勞健保」，遭到網友砲轟薪水太少，只有最低基本工資，勞健保本來就該有，不能算是員工福利，小予賺很多錢，還買了2間房，卻對員工很吝嗇，對此，小予也回應了。

有網友在Dcard上發文，「網美品牌員工薪水也太低」，全職倉管人員月薪2萬6400元起，工作時間為早上8時到下午5時，周休二日、見紅就休，工作地點為台中市北區；工作內容包括管理庫存、擺放倉庫貨品、定期盤點、商品品檢、進出貨及寄貨作業等等。需要熟悉基本Excel、Word操作，耐久站、能獨立搬運重物，「這不是一份簡單的工作，謝絕動作慢、不耐操」。

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原PO看到薪水傻眼，「先不說品牌定位本來就價格偏高 ，但以這樣的工作竟然只有26400起？連兩萬八都不到」，認為身為老闆的小予很小氣，最近買了2間房，薪水卻只開這樣的價格，「會去上班應徵的應該是粉絲居多吧」。

貼文一出，掀起網友討論，「自己說不是一份輕鬆簡單的工作，然後26400起」、「真的扯，自己賺一堆，對員工超級小氣」、「一個人當三個人用，薪水有夠爛，少說也要30000以上」、「我剛剛看到也覺得超傻眼，她衣服價格那樣，開這種薪水，難怪可以換車買房」、「享勞健保？？是施捨的意思嗎？」

▲▼小予澄清。（圖／翻攝自小予IG）

▲小予澄清。（圖／翻攝自小予IG）

對此，小予在IG發限動澄清，月薪是寫26400元「起」，而且沒有任何一位員工，只領26400元而已，「更不用說正職的年終獎金等等，完完全全看你個人的『工作能力』」；另外針對「享」勞健保的一詞，她認錯「是我不夠細心，我虛心接受」。

小予透露，目前公司裡的十幾位員工，都是從開業以來就在的，小幫手看到文章很走心，「身為老闆的我還是必須說明，以免你們越講越開心，越來越離譜，之後不再回應囉，以上」。

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