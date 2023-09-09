夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆「以為贏過很多人」　網曝1問題

▲家庭收入11.5萬，原PO還是覺得不夠。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者朱祖儀／綜合報導

現在物價越來越高，平時生活除了開源還要節流！一名網友抱怨，家庭收入每月都有11.5萬元，平時住在南部，本以為自己的薪水贏過很多人，應該足夠育兒。孰料生了孩子之後，他才發現被各類開銷壓得喘不過氣，出去玩之前還要衡量錢包深度，直呼心很累。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，他的薪水8萬、老婆薪水3.5萬，加起來每個月有11.5萬元可以花用，本以為這樣的薪水在南部應該贏過很多人，生小孩也沒有問題。不過現在每個月托嬰加上育兒費用，總共要花2.5萬元，夫妻生活開銷3.5萬元，車貸和水電、保險等帳單約2.5萬元，房租1.5萬元，每個月固定開銷就要花10萬元左右，現在出去玩還要先算錢夠不夠，直呼「心真的蠻累的」。

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部分網友看到後感嘆，「真的很累，難怪現在沒人要生小孩」、「之後如果能抽到公立幼稚園，費用省很多，上小學找個一般的安親班，每個月也是幾千而已，現在先省著點吧」、「還是勝過很多人啊…羨慕」、「錢真的越來越薄，1000元找開瞬間就沒有了」、「其實你的處境（不是說薪水），是真的很真實的台灣平民百姓的寫照，只能說，看是大人要犧牲，或是窮養孩子」。

也有人點出問題，「夫妻生活開銷3萬5…只能說你們已經把可以存起來的錢都在平常日就花掉了」、「要節流只能從車貸下手了」、「兩個人開銷3萬5，平常應該過得不錯，可以再省一點」、「光兩人生活費，一天就得花1000初，真是懂得享受啊，上班日還可以花這麼多」、「錢賺得再多，不懂節約理財一個月給你20萬也不夠，況且還有小孩」、「生活開銷3.5萬感覺生活品質過得很不錯」、「還好你沒住台北，你這收入保證是月光族」、「慾望少一點，物質稍微降點，兩人+小孩11萬很好過的！無法節流，就是開源」。