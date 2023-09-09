　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆「以為贏過很多人」　網曝1問題

▲▼手、零錢、沒錢、月光族、窮、小資族。（圖／記者陳俊宏攝）

▲家庭收入11.5萬，原PO還是覺得不夠。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者朱祖儀／綜合報導

現在物價越來越高，平時生活除了開源還要節流！一名網友抱怨，家庭收入每月都有11.5萬元，平時住在南部，本以為自己的薪水贏過很多人，應該足夠育兒。孰料生了孩子之後，他才發現被各類開銷壓得喘不過氣，出去玩之前還要衡量錢包深度，直呼心很累。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，他的薪水8萬、老婆薪水3.5萬，加起來每個月有11.5萬元可以花用，本以為這樣的薪水在南部應該贏過很多人，生小孩也沒有問題。不過現在每個月托嬰加上育兒費用，總共要花2.5萬元，夫妻生活開銷3.5萬元，車貸和水電、保險等帳單約2.5萬元，房租1.5萬元，每個月固定開銷就要花10萬元左右，現在出去玩還要先算錢夠不夠，直呼「心真的蠻累的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

部分網友看到後感嘆，「真的很累，難怪現在沒人要生小孩」、「之後如果能抽到公立幼稚園，費用省很多，上小學找個一般的安親班，每個月也是幾千而已，現在先省著點吧」、「還是勝過很多人啊…羨慕」、「錢真的越來越薄，1000元找開瞬間就沒有了」、「其實你的處境（不是說薪水），是真的很真實的台灣平民百姓的寫照，只能說，看是大人要犧牲，或是窮養孩子」。

也有人點出問題，「夫妻生活開銷3萬5…只能說你們已經把可以存起來的錢都在平常日就花掉了」、「要節流只能從車貸下手了」、「兩個人開銷3萬5，平常應該過得不錯，可以再省一點」、「光兩人生活費，一天就得花1000初，真是懂得享受啊，上班日還可以花這麼多」、「錢賺得再多，不懂節約理財一個月給你20萬也不夠，況且還有小孩」、「生活開銷3.5萬感覺生活品質過得很不錯」、「還好你沒住台北，你這收入保證是月光族」、「慾望少一點，物質稍微降點，兩人+小孩11萬很好過的！無法節流，就是開源」。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／大直民宅塌陷　北檢出手了！
3辣妹現身！　赴民宅現場送麵包
男友前戲「狂丟4問題」陳子玄脫光見衝擊一幕！ Melody：
快訊／高雄男「表情痛苦」倒臥副駕駛座亡！
快訊／摩洛哥強震296死！　民眾逃難畫面曝
「郭董請退選吧！」　楊志良喊話郭：成就民眾下架民進黨的渴望

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過半民眾同意「校園性霸凌或騷擾嚴重」　對學校處理沒信心

2023職場12大熱門現象！抖音發起「懶女孩工作」世代夯、周一極簡化

低壓甩雨彈亂周末！2熱帶擾動發展　生成颱風機率曝

辣妹闆娘發麵包送暖大直住戶！遭質疑想紅　店家：封路也沒人來買

預防腸病毒這樣最有效！酒精乾洗手不適用　醫：肥皂濕洗手

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」　店長1舉動網讚爆

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆「以為贏過很多人」　網曝1問題

選出環保狀元郎　嘉藥舉辦台江環境議題小狀元競賽

小低壓在台灣海峽漫步3天！豪雨警戒區出爐

又有小低壓活動！雨彈再襲3天　下周二天氣好轉

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

道明中學操場、圍牆裂巨縫　大直民宅塌陷校方急停課1天

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

大直工地坍塌現場像末日　不斷傳出爆裂聲響！

過半民眾同意「校園性霸凌或騷擾嚴重」　對學校處理沒信心

2023職場12大熱門現象！抖音發起「懶女孩工作」世代夯、周一極簡化

低壓甩雨彈亂周末！2熱帶擾動發展　生成颱風機率曝

辣妹闆娘發麵包送暖大直住戶！遭質疑想紅　店家：封路也沒人來買

預防腸病毒這樣最有效！酒精乾洗手不適用　醫：肥皂濕洗手

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」　店長1舉動網讚爆

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆「以為贏過很多人」　網曝1問題

選出環保狀元郎　嘉藥舉辦台江環境議題小狀元競賽

小低壓在台灣海峽漫步3天！豪雨警戒區出爐

又有小低壓活動！雨彈再襲3天　下周二天氣好轉

曾選里長！經營管理講師酒駕撞網紅　不是第一次！啤酒喝茫全忘了

吸引青農返鄉！花蓮縣府農會持續關注慈大小農輔導工作坊

基泰工程出包毀民宅　蔣萬安：出來負責、沒有第二條路

4大族群「完美早餐」曝光！營養師：吃錯變胖又便秘

快訊／大直民宅塌陷！北檢分「他字案」　黑金檢察官調查有無弊端

最窄僅20公分！「世界最薄大樓」蓋近百年要拆了　遊客打卡趕朝聖

網紅「睪丸之王」挑戰100天吃生牛排　自曝身體驚人變化

獨家／因「囤積症」被提分手！女星許嘉容離婚進度曝光

侯友宜推「基本薪資33K」政策　柯志恩批綠營：跳票！該換人改變

Melody親妹「2年不跟她說話」！昔鬧翻全為1台家電：雞婆害了自己

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

即／強烈雨帶夜襲台南！市區慎防淹水

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

1縣市大雨！　連4天炸劇烈雷雨

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

基本工資連8漲！793萬人每月健保多繳17塊

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

12星座「最新一周運勢」曝光！天蠍遇貴人

迎來永和大違停時代因為他？交通組回應

大直災民何時能回家　取決3指標

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

鬼門關10禁忌一次看　說2字恐勾勾纏

更多熱門

相關新聞

基本工資連8漲「一表看增幅」！這年調最多

基本工資連8漲「一表看增幅」！這年調最多

勞動部今（8）日召開基本工資審議委員會，明年的每月基本工資將調升至2萬7470元，調幅4.05%；每小時基本工資將調升至183元，調幅3.98%，此薪資明年元旦起適用。《ETtoday新聞雲》也整理出每年的薪資調整情況，帶讀者一次了解。

品牌徵人「月薪26K起」遭轟小氣！無名小站女神回應了

品牌徵人「月薪26K起」遭轟小氣！無名小站女神回應了

為籌生活費　22歲男不工作當藥頭被逮

為籌生活費　22歲男不工作當藥頭被逮

6個月沒發薪水！ 遼寧一間動物園貼公告「動物斷糧，馬上餓死」

6個月沒發薪水！ 遼寧一間動物園貼公告「動物斷糧，馬上餓死」

給小費滿足員工　富狀元老闆：這是小驚喜

給小費滿足員工　富狀元老闆：這是小驚喜

關鍵字：

薪水南部生活費月收入

讀者迴響

熱門新聞

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

基泰大直搞垮公寓！網紅崴爺認買了退休宅

大直街42年老公寓「住9個月倒了」　網：房貸繼續繳

網紅士林遭酒駕男撞上！全身多處受傷送醫

包小柏女兒骨灰隨身帶

害大直民宅塌陷　基泰凌晨悄刪1資訊

即／周杰倫傳受困鐵球！公司回應了

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

「地下三層很簡單的工程」營建大老嘆

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面