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澎湖4星餐廳徵人「月薪5.5億」！過來人揭待遇內幕：不意外

▲▼切肉、砧板、菜刀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲澎湖有間知名餐廳正在徵「砧板」的職位。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

澎湖的海鮮資源相當豐富，觀光客旅遊時能夠吃到各式新鮮又美味的海產。不過，近日澎湖一間知名海鮮餐廳開始徵人，開出來的薪資竟高達「50,000萬（5億）」，離奇的待遇在網路上引發討論，事後也有內行人揭露工作內容，直言「這薪資條件不奇怪」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」張貼了餐廳的徵才公告，從公告當中可以看見，該餐廳需要的人才為「沾板（砧板）」，薪資則是「50,000萬～55,000萬」，且會提供2餐，還有包含套房住宿，入住過程中水電全包，更是提供第一趟機票費全額補貼，薪資條件可謂相當誘人。

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▲▼澎湖海鮮餐廳徵人，月薪高達5.5億。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

▲澎湖海鮮餐廳徵人，月薪高達5.5億。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

不過，可能是老闆一時心急，才將月薪5萬至5.5萬打成5億至5.5億，逗趣的應徵公告在網路上曝光，瞬間引發討論。

許多網友看完驚人的待遇，也不禁留言調侃，「下飛機應該是柬埔寨」、「去做兩個月我就可以退休了」、「數學不好真可怕」、「月薪5~5.5億，這個不用到柬埔寨，應該是在中正機場的時候就開始拆器官了」、「這比去緬甸還好賺，幹嘛跑那麼遠？國內就有了啊！」

此外，也有內行人回應，其實這間餐廳在澎湖相當有名，屬於4星級的海鮮餐廳，而所謂的「砧板」職位，則是餐廳內場的一種職缺，工作內容包含配料、叫貨、處理生鮮魚貨，處理起來十分麻煩，如果遇到觀光旺季，絕對是被操到爆，因此老闆給出這種薪資條件，其實不會太奇怪，但5億至5.5億應該是打錯字，5萬至5.5萬月薪才符合行情。

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