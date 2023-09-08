　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／144➝159人！大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

記者袁茵／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄於7日晚間8時左右，發生疑似是興建工地未灌水，造成民宅欲倒塌；而晚上11時左右更有一棟樓嚴重傾斜，一樓直接陷下去等緊急情形。台北市長蔣萬安緊急抵達現場，原本說明疏散35戶、144人，但稍早又增加至159人，而初步判斷原因為工地往下開挖3層，卻未立即做大底，進而造成連續壁破裂。

▲▼大直建案「基泰大直」持續發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市中山區大直街94巷1弄房屋嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

陳怡君7日晚間表示，台北市中山區大直街94巷1弄在今天晚上發生鄰屋整棟欲倒塌，目前正在緊急疏散。隨後，立委王鴻薇、議員林珍羽也趕往現場，而台北市副市長李四川也於10時25分左右抵達坐鎮指揮，但隨即就發生一棟房屋嚴重傾斜，進而一樓直接陷到不見等狀況；台北市長蔣萬安也在11時趕赴現場坐鎮，並關心狀況。

台北市政府通知，因應大直街94巷1弄房屋傾斜案，大直街以北、大直街94巷以東、大直街94巷3弄以南、大直街124巷以西，為管制區域，請人車勿入。

蔣萬安表示，因為旁邊工地施工的關係，所以造成周邊5、6棟有傾斜的狀況，所以北市府在8時34分接到通報之後，緊急應變中心的同仁即刻趕赴現場，針對住戶疏散了35戶、總共144人，但隨後也將疏散的範圍再次擴大，增加疏散人數至159人；另外北市府也安排救護車，因為已經入夜，也協助民眾入住旅館等地方。

蔣萬安接著說，北市府也立即灌漿，將壓力先維持平衡避免讓房屋再次的嚴重傾斜，李四川也在第一時間調度了水車、灌漿車到現場，進行做緊急處置、擴大疏散，北市府也會持續的監控；針對施工現場，經初步了解是因為往下開挖3層，但是並沒有馬上做大底，所以造成連續壁破裂，因此目前北市府以灌漿的方式，讓壓力維持平衡。

▲▼大直建案「基泰大直」持續發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市長蔣萬安到大直大直街94巷1弄關心房屋傾斜狀況。（圖／台北市政府提供）

ET快訊
144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安發聲
大直民宅下陷！1樓變地下室　住戶實踐大學過夜
丈夫搞上親媽「309房玩按摩椅」！　妻怒揭他身分：該叫你爸嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

租客聽到崩裂聲　大直屋主現身痛批：2樓變1樓、1樓變地下室「全不見了」

朱學恒神隱3個月「又開直播了」！同框雪乳戰神狂聊2小時

大直居民嘆「房屋乒乒乓乓很大聲」　聽見樓下喊「快下來」急衝出門

快訊／144➝159人！大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

大直居民疏散匆忙「想回家拿物品」　蔣萬安考量安全：現階段不同意

快訊／144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安：可能要拆除

公文曝「8000萬進口蛋」產地不明　立委轟2部會：怎麼保證沒禽流感

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」　李四川急前往坐鎮指揮

快訊／25戶居民緊急撤離！　北市工地未灌水害「6棟房屋傾斜」

侯友宜赴花蓮見傅崐萁「融冰」　郭台銘：我相信民意大於黨意

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

剛下班要吃消夜！19歲男自摔又被撞　掙扎中再遭拖吊車輾斃畫面曝

女開名車逆向載兒上學！　校門口嗆家長：我故意的

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

租客聽到崩裂聲　大直屋主現身痛批：2樓變1樓、1樓變地下室「全不見了」

朱學恒神隱3個月「又開直播了」！同框雪乳戰神狂聊2小時

大直居民嘆「房屋乒乒乓乓很大聲」　聽見樓下喊「快下來」急衝出門

快訊／144➝159人！大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

大直居民疏散匆忙「想回家拿物品」　蔣萬安考量安全：現階段不同意

快訊／144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安：可能要拆除

公文曝「8000萬進口蛋」產地不明　立委轟2部會：怎麼保證沒禽流感

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」　李四川急前往坐鎮指揮

快訊／25戶居民緊急撤離！　北市工地未灌水害「6棟房屋傾斜」

侯友宜赴花蓮見傅崐萁「融冰」　郭台銘：我相信民意大於黨意

租客聽到崩裂聲　大直屋主現身痛批：2樓變1樓、1樓變地下室「全不見了」

親戚住豪華透天！她納悶「不在家怎收包裹？」宅配員神解：很方便

朱學恒神隱3個月「又開直播了」！同框雪乳戰神狂聊2小時

養護角質正夯！日系「養角質單品」特搜 打造健康好膚質

今晨迎白露！專家揭4生肖「半月內慎防暗疾」　開運、禁忌一次看

傻眼！車廂團康歡唱卡拉OK　自強號秒變遊覽車

大直居民嘆「房屋乒乒乓乓很大聲」　聽見樓下喊「快下來」急衝出門

南打執行搜索遭控執法過當　查扣週轉金威逼「交人」惹議

大直民宅恐怖下陷　路面傾斜「凹出超深大洞」！坍塌巨響狂傳

台南雨彈狂襲　永康警即刻管制交通守護用路人安全

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

政治熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

快訊／144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安：可能要拆除

大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

快訊／北市工地未灌水害「6棟房屋傾斜」

居民想回家拿物品　蔣：現階段不同意

進口蛋產地不明　立委轟2部會失職

大直居民嘆「房屋乒乒乓乓很大聲」　聽見樓下喊「快下來」急衝出門

東區最美咖啡廳插旗新光三越忠孝店

侯友宜赴花蓮見傅崐萁「融冰」　郭台銘：民意大於黨意

斥連署一份給300「太便宜不可能」　郭台銘：我再差勁也不這樣

朱學恒捲性騷神隱3個月！約雪乳戰神開直播

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

楊玲宜疑高虹安住千萬豪宅還領補助　她打臉批：愛造謠又屢翻車

再爆副手3條件！　郭台銘：能力強、有愛心、得民心

更多熱門

相關新聞

居民想回家拿物品　蔣：現階段不同意

居民想回家拿物品　蔣：現階段不同意

台北市中山區大直街94巷1弄於晚間8時左右，發生疑似是興建工地未灌水，造成民宅傾斜；而在11時左右，更有一棟樓一樓直接陷下去等嚴重情形。台北市長蔣萬安緊急抵達現場，表示目前已經疏散35戶、144人，並周邊擴大疏散，且為了民眾生命健康安全考量，現階段不同意居民回現場拿物品。

大直工地倒塌災害擴大！平面道路變斜坡

大直工地倒塌災害擴大！平面道路變斜坡

大直民宅坐電梯陷入地面！一樓被吞掉畫面曝

大直民宅坐電梯陷入地面！一樓被吞掉畫面曝

快訊／144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安：可能要拆除

快訊／144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安：可能要拆除

即／大直民宅下陷1樓被吞沒　前後比對圖曝光

即／大直民宅下陷1樓被吞沒　前後比對圖曝光

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安大直房屋工地影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

即／大直民宅下陷「1樓變地下室」住戶夜宿實踐大學

快訊／144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安：可能要拆除

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

大直民宅坐電梯陷入地面！一樓被吞掉畫面曝

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應了

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

快訊／北市工地未灌水害「6棟房屋傾斜」

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

即／大直民宅下陷1樓被吞沒　前後比對圖曝光

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

大直工地倒塌災害擴大！平面道路變斜坡

更多

最夯影音

更多
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面