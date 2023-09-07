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大直工地倒塌「平面道路變斜坡」！連續壁、擋土牆全瓦解

▲▼大直建案「基泰大直」持續發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲大直建案「基泰大直」持續發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、柯振中／台北報導

台北市中山區大直街倒塌意外災害持續擴大，目前除了原先傾斜倒塌的房屋以外，就連旁邊的另一棟建築也可能面臨危險。由於工地已經坍塌、路面也跟著塌陷了下去，就連原先是平面道路的巷道，也變成了有坡度的斜坡，且現場仍不斷傳出塌陷的巨響，場面怵目驚心。

由於事發地點的興建工地沒有灌水，導致附近的5、6棟房屋傾斜、倒塌，整條巷內的住戶緊急撤離，目前已拉起封鎖線。

▲▼大直建案「基泰大直」持續發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼大直建案「基泰大直」持續發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼大直建案「基泰大直」持續發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

稍早有消息傳出，現場傾斜的房屋持續下陷，原先位在一樓的住宅，已經全部下陷到地下室的位置，路面上的汽、機車也因為道路傾斜，呈現了恐怖的傾角，可見災害相當嚴重。

由於災害持續擴大，工地不但連續壁破裂，過了一段時間更是出現倒塌、下陷，工地內已看不到完好的建築，連續壁以及擋土牆已經完全瓦解。而這項災害也持續影響周邊，原先的平面道路因為傾斜影響，巷道變成了有傾角的斜坡，工地內原先位在1樓的施工機具，也因此被抬升到2樓的高度，畫面相當恐怖。

▲▼大直建案「基泰大直」持續發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼恐怖的意外持續影響周邊的道路、民宅，目前路面已經嚴重傾斜，變成恐怖的斜坡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼大直建案「基泰大直」持續發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

此外，除了原先受到影響的建築物，緊鄰工地另一側的建築物可能也因此發生災害，且現場仍持續傳出坍塌的巨響，場面十分驚悚。詳細事發原因為何，仍待進一步釐清。

據了解，該處建案的地下三樓原先還有2部怪手，因為隔天還要施工，工人並沒有將機具運上還來，還把機具的動力燃料給加滿。

沒想到工人下班時發現路面龜裂，感覺事態不對，於是趕快將其他人叫出來，沒想到晚間就出了意外，還有一部怪手隨著塌陷的路面下滑，實在令人意想不到。

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