大直居民疏散匆忙「想回家拿物品」　蔣萬安考量安全：現階段不同意

記者袁茵／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄於晚間8時左右，發生疑似是興建工地未灌水，造成民宅傾斜；而在11時左右，更有一棟樓一樓直接陷下去等嚴重情形。台北市長蔣萬安緊急抵達現場，表示目前已經疏散35戶、144人，並周邊擴大疏散，且為了民眾生命健康安全考量，現階段不同意居民回現場拿物品。

▲台北市中山區大直街94巷1弄房屋嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

台北市議員陳怡君7日晚間表示，台北市中山區大直街94巷1弄今天晚上發生房屋整棟傾斜現象，目前正在緊急疏散。隨後，立委王鴻薇、議員林珍羽也趕往現場，而台北市副市長李四川也於10時25分左右抵達坐鎮指揮，但隨即就發生一棟房屋一樓直接陷下去等情況；台北市長蔣萬安也在11時趕赴現場了解狀況。

台北市政府通知，因應大直街94巷1弄房屋傾斜案，大直街以北、大直街94巷以東、大直街94巷3弄以南、大直街124巷以西，為管制區域，請人車勿入。

蔣萬安說明，大直街94巷1弄因為旁邊工地施工的關係，造成周邊幾棟房屋約5至6棟有傾斜狀況，北市第一時間在晚上8時34分接到通報後，EOC相關同仁即刻趕到現場做住戶疏散，目前為止已經疏散35戶、總共144人，「我們疏散範圍也在擴大」。

蔣萬安提及，因為目前入夜，所以已有安排接駁車協助民眾入住旅館，而現場即刻處理方式就是灌漿，希望用灌漿方式維持壓力平衡，避免讓房屋再次嚴重傾斜，而李四川也即刻調度水車、灌漿車到現場，「目前我們就是即刻做緊急處置、擴大疏散，同時持續監控。」

蔣萬安說明，初步了解，施工工地現場因為往下開挖3層，但沒馬上做大底，所以造成連續壁已經破裂，現在即刻用灌漿方式讓壓力維持平衡。

媒體詢問，由於住戶離開住宅時匆忙，何時能回去拿財產物品？蔣萬安說，第一時間疏散時比較匆忙，所以有少部分住戶反映有個人物品想拿取，但「我們是以生命健康安全為最重要考量，我們並不同意他們回現場來。」待相關安置處理好、情況穩定後，才會讓他們回現場。

至於已經有一棟樓的一樓陷下去，未來可能無法再居住，要如何處理？蔣萬安回應，市民安全是最重要的，已經安排疏散，第二是先用灌漿讓壓力回升，第三則為確保房屋不要再持續傾斜，周邊人員擴大疏散，「後續當然，這棟（樓）接下來似乎就是可能必須要重新拆除，我們也會以最好方式協助原本的住戶，不管是照顧、他們的需求，都盡可能滿足。」