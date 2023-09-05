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國際台劇首度徵案！文化部長：在數位國度時代，台灣不再是小國

▲李銘順在《八尺門的辯護人》中出身基隆八尺門阿美族聚落，被指任替犯下族人滅門血案的嫌疑犯辯護。（圖／鏡文學提供）

▲文化部首度針對「國際台劇」徵案，每集製作成本至少新台幣1千萬元，推動「文化黑潮」。（示意圖／《八尺門的辯護人》／鏡文學提供）

記者林育綾／台北報導

文化部「台流文化黑潮計畫」獲行政院支持核定4年100億元、113年30億元預算，將全面關照藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交等「6大文化藝術」面向，更首度針對國際台劇第一次徵案，每集製作成本至少新台幣1千萬元，或總製作成本新台幣1億元以上，自即日起至今年12月4日止受理申請。

文化部長史哲表示，「在數位國度時代，台灣不再是邊陲、不再是小國，而是擁有史無前例的全球發聲權」，因為傳統電視的時代，電視節目、戲劇是區域性的，但在網路時代，透過OTT等平台，再小的國家，都有機會透過這條通往世界的高速公路，將文化內容傳送全球，讓國家的文化自明性呈現於世界眼前。

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史哲說，在歷經疫情及美中貿易戰時刻，台灣擁有前所未有的世界關注，台灣的文化內容一定要即時踏上這條四通八達的高速公路，這就是「文化黑潮」在做的事情。

他表示，壯大台灣內容、建立文化自信，是希望在面對面感受文化藝術帶來最真實的感動時，我們也不忘關注數位國度裡的台灣。當台灣的文化內容，包含藝術、出版、影視音等，能夠進入到大家的手機、平板，甚至越來越普及的頭戴顯示裝置裡，台灣人的文化自信，自然更能產生。

文化部表示，「文化黑潮計畫」在各大面向，都經過縝密的當前痛點及國際策略分析，並陸續展開產業諮詢會議，首波針對影視音產業中所推出的「國際台劇徵案」，便是在務實面對台灣本土平台漸失優勢、國際OTT主導平台內容、產製經費與國際差距懸殊、數位國度裡強調各國戲劇獨特性及自明性等的現況後，分別徵詢及召開產業諮詢會後所推出的計畫。
 
「國際台劇徵案」的重要目標，是強化內容製作力，扶植發展大型製作公司，帶動影視人才、技術及製作規模全面升級、提升台灣內容國際競爭力與影響力。

為達成旗艦製作的首要重點，則是將過去影視局補助、文策院投資平行單線進行的模式，整合為「投補（捕）關係」、「政府與民間合流」等策略，以捲動更多資金投入產製。

因此申請案在經評選小組同意，並通過投資政策審議評估後，將同時送文策院進行投資審議，且補助案及投資案必須兩者都獲得審議通過，才能正式成為獲選案。

▲▼文化部首度進行「國際台劇徵案」，強化內容製作力，扶植發展大型製作公司，帶動影視人才、技術及製作規模全面升級。（圖／文化部）

▲文化部首度進行「國際台劇徵案」，強化內容製作力，扶植發展大型製作公司，帶動影視人才、技術及製作規模全面升級。（圖／文化部）
 
在申請條件上，申請案應具國際性及市場性，除了我國民間投資者外，應提出國際投資或合製意向（如與國際企業、電視台、製作公司或串流平台等合作），以及具體明確的國際行銷規劃；製作主題（故事內容）鼓勵多元題材，但應具獨特性及國際性，以呈現台灣歷史文化及時代縱深者（包括但不限於大河劇、時代劇）優先，且應具備完整劇本。

至於製作規模，應為每集製作成本至少新台幣1千萬元，或總製作成本新台幣1億元以上的劇集；此外，工作團隊總人數5分之1以上應曾入圍或獲得金鐘獎、金馬獎或國際影視競賽獎項。
 
文化部強調，「國際台劇徵案」是為了因應國際影視產業所推出的新案及預算，完全不影響既有的輔導金或投資，為使產業有充足的時間提出獨特性、國際性企畫，並持續給予支持，國際台劇徵案原則將採按季徵件。文化部也將陸續公告其他文化藝術面向、國際綜藝節目等徵案要點，期盼加速將文化黑潮推向世界。

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