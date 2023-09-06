「電子書借閱無上限」獨缺北市圖！遠流董座喊話：是個大遺憾

▲文化部舉行「擴大數位閱讀及優化圖書採購機制」記者會，全台21縣市加入，獨缺北市圖參與。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部昨5日舉行「擴大數位閱讀及優化圖書採購機制」宣告記者會，除了推動公共圖書館配合保障出版社獲得定價7折以上「優化圖書採購」為前提，也加碼補助「電子書計次借閱無上限」，全台有21縣市的公共圖書館響應加入，卻獨缺北市圖；遠流出版董事長王榮文也在臉書表示，「無疑是個大遺憾」，更向市長蔣萬安喊話，「健全台灣出版和電子書發展的生態系統人人有責，文化首都北市府豈能缺席支持出版」。

有關「優化圖書採購」，文化部長史哲表示，這項政策是從2016年前文化部長鄭麗君訂定的採購應注意事項，開啟了最有利標的第一步；到如今在不影響圖書館購書，而由文化部補助行政費用的情況下，進化到「讓出版社保證獲得7折以上價格」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史哲也說明，公共圖書館採購，保障出版社獲得定價7折以上及電子書計次借閱，從2014年高雄市政府率先推動，到如今推行到全國各縣市，「這條路走了將近10年」。

▲文化部加碼補助「擴大電子書借閱計次」，9月起全國21縣市公共圖書館讀者，可以無上限按次借閱電子書，但不包括北市圖。（圖／文化部）

行政院副院長鄭文燦則分享，以「圖書優化採購」為前提，保證出版社獲得定價7折以上價格，可以避免削價及劣質書籍成為圖書館的購買主流，對紙本圖書、電子書有雙重效益。

另外在擴展讀者數位閱讀、擴大數位出版市場的雙重考量下，文化部推出「擴大電子書計次借閱」，首年投入1億元「全數作為閱讀點數之用」。9月起讀者在全國21縣市公共圖書館（不含北市圖）借閱電子書，除了不再有上限，且每次借閱將支付作者及出版社9元收入，保障實體出版永續、促進數位出版發展。

▲遠流出版董事長王榮文認為，獨缺北市圖參加「無疑是個大遺憾」。（圖／文化部）

遠流出版董事長王榮文昨日也受邀出席致詞，不過這場盛會當中，獨缺台北市政府教育局所屬的北市圖參加，王榮文後續在臉書發文指出，「無疑是個大遺憾」。

王榮文提到，過去北市圖主事者採購圖書常強調最低標替市民節省荷包，現在館長換了人，「健全台灣出版和電子書發展的生態系統人人有責，文化首都北市府豈能缺席支持出版。蔣萬安市長，不是嗎？」

而貼文也提及好消息，他表示，行政院副院長鄭文燦透露，已修正了文創法，未來企業家投資或捐款支持文創產業，都將享有賦稅優惠。期盼未來「文化產業化、產業文化化」更順理成章。