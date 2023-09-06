被百萬網紅師騙上床　媽發現16歲女兒下體疼痛「感染性病」報案

▲一名母親崩潰發現，女兒竟然和老師發生關係。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州29歲抖音網紅與男老師洛克威爾(Luke Rockwell)，被控在泰國與一名16歲女學生發生性關係，還在少女不知情的情況下拍攝性愛影片，少女後來因為下體疼痛，送醫檢查發現感染性病才讓事件曝光。

在TikTok上擁有200萬粉絲的網紅老師洛克威爾，上月29日在曼谷被逮捕，一名女學生母親指控他，教導英文時結識16歲女兒，為人師表竟然和未成年者發生關係，還拍攝非法性愛影片。

這名母親表示，她上個月因為16歲女兒下體不明疼痛，送醫發現感染性病，女兒才坦承曾和洛克威爾發生性關係，一開始雖然有使用保險套，可是後來對方強調自己很乾淨，就相信對方在沒有保護的狀態下進行性行為。

受害者母親指控，洛克威爾謊騙女兒要幫忙保守秘密，承諾等到滿18歲就會對外公開戀情，結果卻把性病傳給女兒，「我向警察報案不是因為想要錢還是賠償，這些我都不在乎，我只希望大眾能知道這個老師有多邪惡，不要再有其他小女生被騙」。

來自佛州墨爾本市的洛克威爾，在曼谷當地著名英語學院工作，在TikTok上擁有百萬粉絲，被捕後帳號已經暫時關閉，被控與未成年者發生性關係的他若是罪名成立，將有可能面臨10年刑期與美元560元（約台幣1.7萬元）罰款。

▼身為網紅的男老師，和未成年者發生性關係被捕。（圖／翻攝自Facebook／Teacher Luke）