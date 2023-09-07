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花椰菜有斑點就不能吃？　專家：出現「2狀況」快丟掉

花椰菜。（圖／達志／美聯社）

▲專家指出，花椰菜上的黑點是自然氧化過程，若質地仍清脆、沒有散發難聞氣味，還是可以食用。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

花椰菜放進冰箱冰，拿出來有小黑點是壞掉嗎？專家解釋，這只是氧化作用，花椰菜還是可以吃，不會有安全上的問題，但如果吃起來不脆或是有味道，可能已經變質就能直接丟。

據《哈芬登郵報》報導，有些常吃花椰菜的人，每次打開冰箱，就發現花椰菜有小黑點，可能以為是黴菌，美國廚師暨食物資訊網站創辦人克拉克（Norah Clark）說，花椰菜的斑點通常是氧化作用的結果，這是曝露在空氣和光線中產生的，類似蘋果切開後變色的過程。

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至於吃下肚安不安全？美國營養師柯絲塔（Kelly Costa）解釋，氧化是自然反應，吃下肚不會有安全疑慮。克拉克說，如果斑點很小，吃起來脆而不黏，那可能沒問題，只要把斑點切掉即可，不過如果斑點太多，花椰菜也有難聞氣味，或是變黏糊糊的，菜就可能變質，最好直接丟棄。

克拉克表示，如果想讓花椰菜保鮮，那放在冰箱的密封容器中是關鍵，「冰箱的低溫環境和濕度會減緩氧化過程，在存放前不要清洗花椰菜，因為水分會加劇氧化。」

最後，克拉克強調，買花椰菜時盡可能購買顏色亮白，且變色程度最小的，因為這樣才能確保是新鮮的，不會氧化或變質那麼快。報導也稱，雖然斑點花椰菜外觀不是那麼誘人，但專家一致認為除非斑點太黑或太多，不然沒有任何危險，花椰菜也能做成披薩餅皮，或是加上調味來料理，是一種有無限可能的蔬菜。

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