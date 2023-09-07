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桃園岳母喊冤！搞上女婿稱「是他拐我」：我也是被傷害的那個

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲人妻媽稱自己也是被傷害的那個。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

桃園一名人妻今（7）日在爆料公社發文，說自己遭先生背叛出軌，只是沒想到對象是親媽，一次兩個家都沒了。在多張關係複雜、毀三觀的對話截圖中，母女倆攤開對質，人妻媽稱「是他來惹我」、「妳爸對不起我在先」、「是他拐我的」、「是他先對我動手動腳的」，最後還說是被兩人設局，令眾人傻眼。

人妻貼出對話截圖，其中好幾張是她和親媽對質，媽媽起初致歉，「我知道說再多的對不起都無濟於事」，但接著就把錯都推給男方，「我自己也傻了，被他騙，我真的無心傷害妳」、「我不知道可以怎麼彌補」、「他剛傳訊息給我，怪我跟妳坦白，我實在是無法面對，才再次決定跟妳坦白的。」

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人妻親媽表示，沒有想跟男方在一起，「他是渣，那為什麼不是他離開」，聲稱是男方來招惹，自己也是受傷害的那個。話鋒一轉，又說人妻爸對不起自己在先，「與他離婚與否，不是妳用這件事能決定的」、「我也是被騙的那個，為什麼要逼我離開？」

人妻媽不斷強調，自己是被騙、被傷害的那個，「我都說了，是他拐我的，我為何會去拐他？憑啥？」「我真要拐他，我不會直接去汽旅啊？去啥永安？用點腦好嗎？他這伎倆用在多少女人身上了？」「請問，他帥嗎？有錢嗎？有什麼能力讓我去拐他？」「是他先對我動手動腳的。」

至於兩人曾去開房，人妻媽解釋她是約同事，「等她們下班，約好在那的」、「我跟我同事約吃消夜有問題？」最後見吵不過原PO，則是鬼打牆指控遭設計，「你倆真是一路人，難怪我會被你倆給設計了，我終於明白了」、「你倆設的局，我記住了。」

人妻和親媽的對話曝光後，眾人紛紛看傻，「沒辦法原諒這種媽媽」、「真有臉說她也被傷害」、「傷害個屁？不是事後還一直說自己多爽，笑死人」、「沒辦法原諒，有多遠滾多遠」、「實在很不想這樣說妳媽，不過這種沒道德的行為跟條狗有什麼差別」、「真的有夠不要臉欸！自己發騷偷情怪到女兒身上來。」

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