撞擊畫面曝光！監視器拍下「2度詭異左傾」　苗栗騎士自撞電桿亡

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣西湖鄉5日下午4時許發生一起自撞車禍，警方調查，19歲的陳男(無駕照)與好友結伴騎機車要到苑裡出遊，不料行經苗128線道高埔村路段時，騎在後方的陳男卻突然失控自撞電桿，當場沒有生命跡象，經送往大千醫院搶救後仍宣告不治。如今監視器畫面曝光，現場道路筆直、開闊，當時也沒有其他車輛，而陳男在自撞前身體出現詭異傾斜，是否有其他原因，還有待警方調查。

▲苗栗19歲男無照騎車自撞電桿亡，監視器拍下撞擊前，死者身體2度詭異傾斜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

監視器畫面拍下，事發地點是一處彎道，當時陳男與友人分乘2部機車，陳男車速較慢騎在後側，在過彎後即是一條筆直的道路，但畫面中陳男上半身卻突然向左傾斜，雖然一度打直身體，但短短約1秒後又再度向左傾，接著機車就往右側衝出，直直撞上電桿。

▲陳男上半身2度左傾後，機車即向右偏撞上電桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

由於事發當下道路筆直、開闊，且現場就只有陳男與友人2部機車經過，並無其他外力因素影響，從監視器畫面來看，當時2人的車速並沒有太快，且撞擊前陳男身體2度詭異傾斜，是否是身體不適、抑或精神不濟才會導致自撞，還有待警方調查。

據了解，死者陳男今年高中才剛畢業，還未考取機車駕照，當天與好友相約騎車到苑裡出遊，不料竟中途殞命，騎在前方的友人聽到撞擊聲後立即從後視鏡查看，即見陳男衝進路邊草叢，嚇得急忙報案，但經送醫搶救後仍是宣告不治，家屬接獲噩耗相當哀慟。

▼陳男緊急送醫搶救後仍宣告傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）