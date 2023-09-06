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社會 社會焦點 保障人權

撞擊畫面曝光！監視器拍下「2度詭異左傾」　苗栗騎士自撞電桿亡

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣西湖鄉5日下午4時許發生一起自撞車禍，警方調查，19歲的陳男(無駕照)與好友結伴騎機車要到苑裡出遊，不料行經苗128線道高埔村路段時，騎在後方的陳男卻突然失控自撞電桿，當場沒有生命跡象，經送往大千醫院搶救後仍宣告不治。如今監視器畫面曝光，現場道路筆直、開闊，當時也沒有其他車輛，而陳男在自撞前身體出現詭異傾斜，是否有其他原因，還有待警方調查。

▲▼苗栗19歲男無照騎車自撞電桿亡，監視器拍下撞擊前，死者身體2度詭異傾斜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗19歲男無照騎車自撞電桿亡，監視器拍下撞擊前，死者身體2度詭異傾斜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

監視器畫面拍下，事發地點是一處彎道，當時陳男與友人分乘2部機車，陳男車速較慢騎在後側，在過彎後即是一條筆直的道路，但畫面中陳男上半身卻突然向左傾斜，雖然一度打直身體，但短短約1秒後又再度向左傾，接著機車就往右側衝出，直直撞上電桿。

▲▼苗栗19歲男無照騎車自撞電桿亡，監視器拍下撞擊前，死者身體2度詭異傾斜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲陳男上半身2度左傾後，機車即向右偏撞上電桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

由於事發當下道路筆直、開闊，且現場就只有陳男與友人2部機車經過，並無其他外力因素影響，從監視器畫面來看，當時2人的車速並沒有太快，且撞擊前陳男身體2度詭異傾斜，是否是身體不適、抑或精神不濟才會導致自撞，還有待警方調查。

據了解，死者陳男今年高中才剛畢業，還未考取機車駕照，當天與好友相約騎車到苑裡出遊，不料竟中途殞命，騎在前方的友人聽到撞擊聲後立即從後視鏡查看，即見陳男衝進路邊草叢，嚇得急忙報案，但經送醫搶救後仍是宣告不治，家屬接獲噩耗相當哀慟。

▼陳男緊急送醫搶救後仍宣告傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗128縣道西湖鄉高埔村路段一部普通重型機車自撞路邊電桿後衝入路邊草叢，19歲騎士陳男當場沒有生命跡象，救護車將傷者送醫後仍傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗128縣道西湖鄉高埔村路段一部普通重型機車自撞路邊電桿後衝入路邊草叢，19歲騎士陳男當場沒有生命跡象，救護車將傷者送醫後仍傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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