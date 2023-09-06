他偷吃人妻遭正牌夫抓包　前妻助攻打臉：車上親嘴又摸腿

記者黃翊婷／綜合報導

方姓男子抓包妻子外遇羅姓男子，兩人不僅在車上親吻，還互傳「下次還要身體檢查」、「超愛妳的」、「就軟的茄子」等曖昧訊息，讓他氣得對兩人提告求償11萬餘元。雖然羅男矢口否認，但前妻出庭作證，他曾親口承認在車上主動親吻方妻，以及撫摸小腿，最終被台中地院法官判處兩人應連帶賠償方男8萬元，全案仍可上訴。

▲羅男的前妻出庭作證，羅男曾在她的質問下，承認主動與方妻在車上接吻。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

方男在判決書中主張，羅男與妻子在2021年10月中旬至同年11月22日期間，曾互傳親親抱抱的貼圖，以及「下次還要身體檢查」、「超愛妳的」、「哥壞掉了，妹趕快來修」、「就軟的茄子」、「哥都可以啊，妳要吃我喔」等曖昧訊息，羅男甚至將家用存摺拿給妻子觀看，妻子也把夫妻倆分房睡這樣私密的事情告訴羅男，兩人還曾在車上接吻，造成他的配偶身分法益受損，因此決定提告求償11萬1111元。

羅男與方妻否認發生婚外情，並辯稱兩人只是因為共同加入股票投資群組，成員間會互相交換股票對帳單，知道其他人股票帳號等經濟狀況是很常見的事，他們僅為單純友人，對話訊息充其量就是玩笑話。

不過，羅男的前妻出庭證稱，她是因為股票群組成員告知，才知道前夫外遇的事情，2021年11月、12月間方妻北上相約吃飯，她便騎車尾隨，沒想到中途發生車禍，於是乾脆在醫院打電話叫前夫回來，等到返家之後再對質，「他承認與方妻吃飯，但說只是看股票而已，我不相信，在我追問下，他才承認開車搭載方妻時，有在車上親一下，我問他除了親嘴還有做什麼嗎？他說沒有，只有摸方妻的小腿，他說親嘴是他主動的。」

再比對方男出示的錄音光碟及譯文，2022年2月7日他與妻子對質時，妻子曾說出「是他親，又不是我親」等話。台中地院法官認為，羅男與前妻因為LINE訊息截圖一事仍在打官司，前妻依法可以拒絕作證，卻還是願意具結後進行證述，應該不可能甘願冒著偽造罪責，故意給出不實陳述，況且前妻說的內容與方男和妻子的對質錄音內容相符，可見車上親吻一事應為事實。

雖然羅男和方妻主張對話內容等證據是以不法手段取得，但通訊保障及監察法第29條第3款規定，「監察他人之通訊，而監察者為通訊之一方或已得通訊之一方事先同意，而非出於不法目的者，不罰」，方男出示的是他自己與妻子的對話錄音，LINE對話紀錄也不是以強暴、脅迫取得，一切尚符合比例原則，最終不採信兩人的說詞，判他們應連帶賠償方男8萬元較為適當，全案仍可上訴。